В Кургане управление капстроительства осталось без директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Кургана активно ищут нового руководителя в управление капитального строительства (УКС). Кадровая проблема возникла после ареста директора Игоря Минина. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации.

«Сотрудникам УКС постоянно названивают из администрации. Начальников отделов заставляют занять должность арестованного Минина», — говорят источники. Разговоры часто проходят на повышенных тонах, поскольку никто из сотрудников не соглашается на руководство.

По данным собеседников редакции, у Минина из-за дефицита кадров не было заместителей. Поэтому никого нельзя заставить выполнять обязанности директора. Других сотрудников с правом подписи и опытом, как у Минина, нет. «Из-за отсутствия руководителя могут затянуться сроки сдачи по многим важным объектам. В том числе, по школе в Заозерном, из-за которой задержали директора. Оставшихся сотрудников пытаются заставить принять руководство, угрожают санкциями», — прогнозируют источники. Желающих стать директором не находится.

Согласно сайту администрации, Игорь Минин остается главой УКС города Кургана. Неделю назад суд поместил его в СИЗО по требованию следователей. Возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупе материалов для школы. По мнению следователей, ущерб составил более 4,4 млн рублей. Сам Минин на суде по мере пресечения утверждал, что все материалы имеются, они находились на ответственном хранении и поступили с задержкой. Еще одним подозреваемым в мошенничестве при строительстве школы является директор строительного подрядчика из Москвы.

Редакция URA.RU обратилась в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию с руководством управления. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС не пошел в отпуск, чтобы достроить школу. Закончить проект он не успел, поскольку был арестован на два месяца.