«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного

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Владимир Зеленский создает проблемы в рядах армии Украины Фото:
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Глава Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командирами ВСУ не через главкома Валерия Залужного. Это мешает командовать армией, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Видите ли, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: „хорошие“, которыми руководят командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и другие фавориты, и „плохие“, которые подчиняются Залужному», — пишет «Украинская правда», отмечая, что Зеленский контактирует с офицерами в обход главкома.

Источник отметил, что такая ситуация ускоряет работу, однако вредит армии. Дело в том, что Залужный рискует не узнать важную информацию, что создает проблемы и демотивирует главкома.

Конфликт между Зеленским и Залужным активно развивается на фоне провала контрнаступления и президентских выборов в 2024 на Украине. Ранее они не смогли договориться насчет конца операции. Залужный утверждал, что военный конфликт зашел в тупик, а Зеленский настаивал на продолжении контрнаступления. Спустя время глава Украины заявил, что ВСУ надо переходить к обороне.

Также Залужный — главный конкурент Зеленского на президентских выборах. Согласно последним данным, рейтинг главкома ВСУ составляет 70%, а Зеленского — 37%.

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Глава Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командирами ВСУ не через главкома Валерия Залужного. Это мешает командовать армией, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. «Видите ли, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: „хорошие“, которыми руководят командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и другие фавориты, и „плохие“, которые подчиняются Залужному», — пишет «Украинская правда», отмечая, что Зеленский контактирует с офицерами в обход главкома. Источник отметил, что такая ситуация ускоряет работу, однако вредит армии. Дело в том, что Залужный рискует не узнать важную информацию, что создает проблемы и демотивирует главкома. Конфликт между Зеленским и Залужным активно развивается на фоне провала контрнаступления и президентских выборов в 2024 на Украине. Ранее они не смогли договориться насчет конца операции. Залужный утверждал, что военный конфликт зашел в тупик, а Зеленский настаивал на продолжении контрнаступления. Спустя время глава Украины заявил, что ВСУ надо переходить к обороне. Также Залужный — главный конкурент Зеленского на президентских выборах. Согласно последним данным, рейтинг главкома ВСУ составляет 70%, а Зеленского — 37%.
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Ссылки по теме
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