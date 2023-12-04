«Украинская правда»: Зеленский общается с офицерами ВСУ в обход Залужного

Глава Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командирами ВСУ не через главкома Валерия Залужного. Это мешает командовать армией, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Видите ли, иногда складывается впечатление, что у Зеленского есть два типа ВСУ: „хорошие“, которыми руководят командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и другие фавориты, и „плохие“, которые подчиняются Залужному», — пишет «Украинская правда», отмечая, что Зеленский контактирует с офицерами в обход главкома.
Источник отметил, что такая ситуация ускоряет работу, однако вредит армии. Дело в том, что Залужный рискует не узнать важную информацию, что создает проблемы и демотивирует главкома.
Конфликт между Зеленским и Залужным активно развивается на фоне провала контрнаступления и президентских выборов в 2024 на Украине. Ранее они не смогли договориться насчет конца операции. Залужный утверждал, что военный конфликт зашел в тупик, а Зеленский настаивал на продолжении контрнаступления. Спустя время глава Украины заявил, что ВСУ надо переходить к обороне.
Также Залужный — главный конкурент Зеленского на президентских выборах. Согласно последним данным, рейтинг главкома ВСУ составляет 70%, а Зеленского — 37%.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.