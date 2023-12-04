УП: Зеленский может уволить Залужного за откровенные разговоры с партнерами

04 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский может уволить Валерия Залужного (на фото) с должности главкома ВСУ, пишет «Украинская правда» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В свете столь откровенных разговоров главкома ВСУ Валерия Залужного с западными партнерами, возникает вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вопрос о его увольнении. Об этом пишет издание «Украинская правда» «Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую», — говорится в материале издания. Там добавили, что главная проблема с возможным назначением командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского на должность главкома заключается в том, что его потенциальное повышение не сможет затмить появление новой политической суперзвезды, которой бесспорно станет Залужный в случае его отставки. Зеленский устанавливает контакты с некоторыми командирами ВСУ в обход Залужного, что создает проблемы в командовании армией. Конфликт между Зеленским и Залужным нарастает на фоне провала контрнаступления и предстоящих президентских выборов в 2024 году на Украине, передает «Утро.ру». Ранее они не смогли согласовать дальнейшую стратегию военной операции: Залужный заявлял, что военный конфликт зашел в тупик, а Зеленский настаивал на продолжении контрнаступления. Кроме того, Залужный является потенциальным главным конкурентом Зеленского на президентских выборах, если они состоятся. При этом последние данные показывают, что рейтинг главкома ВСУ составляет 70%, а Зеленского — 37%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свете столь откровенных разговоров главкома ВСУ Валерия Залужного с западными партнерами, возникает вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть вопрос о его увольнении. Об этом пишет издание «Украинская правда» «Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что такая чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую», — говорится в материале издания. Там добавили, что главная проблема с возможным назначением командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского на должность главкома заключается в том, что его потенциальное повышение не сможет затмить появление новой политической суперзвезды, которой бесспорно станет Залужный в случае его отставки. Зеленский устанавливает контакты с некоторыми командирами ВСУ в обход Залужного, что создает проблемы в командовании армией. Конфликт между Зеленским и Залужным нарастает на фоне провала контрнаступления и предстоящих президентских выборов в 2024 году на Украине, передает «Утро.ру». Ранее они не смогли согласовать дальнейшую стратегию военной операции: Залужный заявлял, что военный конфликт зашел в тупик, а Зеленский настаивал на продолжении контрнаступления. Кроме того, Залужный является потенциальным главным конкурентом Зеленского на президентских выборах, если они состоятся. При этом последние данные показывают, что рейтинг главкома ВСУ составляет 70%, а Зеленского — 37%.