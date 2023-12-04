Мосбиржа: изъятие акций Соликамского магниевого завода у миноритариев незаконно

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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
Соликамский магниевый завод сейчас под управлением Росатома Фото:

Изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода, который ранее был национализирован, нарушает закон. Об этом заявила управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

«Закон об организованных торгах резюмирует, что биржевая сделка неоспорима, ее нельзя развернуть назад, он напрямую это запрещает. Получается, что по факту закон не выполняется», — заявила Курицына, передают «Ведомости».

Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» под контроль государства в мае 2022 года. В январе 2023 года активы передали госкорпорации «Росатом». Сейчас прокуратура пытается изъять и акции миноритариев — их более 2100 человек.

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Изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода, который ранее был национализирован, нарушает закон. Об этом заявила управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. «Закон об организованных торгах резюмирует, что биржевая сделка неоспорима, ее нельзя развернуть назад, он напрямую это запрещает. Получается, что по факту закон не выполняется», — заявила Курицына, передают «Ведомости». Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» под контроль государства в мае 2022 года. В январе 2023 года активы передали госкорпорации «Росатом». Сейчас прокуратура пытается изъять и акции миноритариев — их более 2100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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