Мосбиржа: изъятие акций Соликамского магниевого завода у миноритариев незаконно

Соликамский магниевый завод сейчас под управлением Росатома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода, который ранее был национализирован, нарушает закон. Об этом заявила управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

«Закон об организованных торгах резюмирует, что биржевая сделка неоспорима, ее нельзя развернуть назад, он напрямую это запрещает. Получается, что по факту закон не выполняется», — заявила Курицына, передают «Ведомости».

Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» под контроль государства в мае 2022 года. В январе 2023 года активы передали госкорпорации «Росатом». Сейчас прокуратура пытается изъять и акции миноритариев — их более 2100 человек.