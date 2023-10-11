11 октября 2023

Соликамскому магниевому заводу запретили выплату дивидендов на 187 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Решение о запрете на выплату дивидендов принял суд Фото:

В Перми Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил исковое заявление Росимущества о принятии обеспечительных мер в отношении выплат дивидендов миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод». Федеральное агентство потребовало запретить выплаты акционерам на сумму более 187 млн рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, но апелляционная инстанция встала сторону Росимущества.

«Росимущество требовало запретить выплату дивидендов миноритариям за прошлый год в общей сумме свыше 187 млн рублей. Ранее эти меры отказался вводить суд первой инстанции, мотивировав это тем, что решение о выплате принимается общим собранием акционеров предприятия, где большинство голосов принадлежит госструктурам. Апелляционная инстанция с решением об отказе в обеспечительных мерах не согласилась», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

По данным издания суд мотивировал решение тем, что фактически прокуратура оспаривает наличие у ответчика прав миноритариев, а значит, прав на получение дивидендов по акциям. В случае выплат дивидендов, государству будет нанесен ущерб. В судебном акте также казано, что обеспечительные меры являются временной мерой до начала рассмотрения спора по существу. Ранее судом был удовлетворен иск прокуратуры об изъятии в пользу государства более 89% акций Соликамского магниевого завода. Надзорный орган также намерен изъять акции миноритариев. Их более двух тысяч человек.

Ранее выплата дивидендов стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении управляющего всеми акциями пермского завода «Метафракс», приватизацию которого Генпрокуратура РФ требовала признать незаконной. Большая часть акций химического предприятия была передана судом в пользу государства.

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В Перми Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил исковое заявление Росимущества о принятии обеспечительных мер в отношении выплат дивидендов миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод». Федеральное агентство потребовало запретить выплаты акционерам на сумму более 187 млн рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, но апелляционная инстанция встала сторону Росимущества. «Росимущество требовало запретить выплату дивидендов миноритариям за прошлый год в общей сумме свыше 187 млн рублей. Ранее эти меры отказался вводить суд первой инстанции, мотивировав это тем, что решение о выплате принимается общим собранием акционеров предприятия, где большинство голосов принадлежит госструктурам. Апелляционная инстанция с решением об отказе в обеспечительных мерах не согласилась», — сообщает «Коммерсант-Пермь». По данным издания суд мотивировал решение тем, что фактически прокуратура оспаривает наличие у ответчика прав миноритариев, а значит, прав на получение дивидендов по акциям. В случае выплат дивидендов, государству будет нанесен ущерб. В судебном акте также казано, что обеспечительные меры являются временной мерой до начала рассмотрения спора по существу. Ранее судом был удовлетворен иск прокуратуры об изъятии в пользу государства более 89% акций Соликамского магниевого завода. Надзорный орган также намерен изъять акции миноритариев. Их более двух тысяч человек. Ранее выплата дивидендов стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении управляющего всеми акциями пермского завода «Метафракс», приватизацию которого Генпрокуратура РФ требовала признать незаконной. Большая часть акций химического предприятия была передана судом в пользу государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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