Коллектив курганской школы заявил о саботаже повара против директора. Скрин

04 декабря 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Учителя Менщиковской школы выступили в защиту директора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коллектив Менщиковской школы Курганской области, где возникли проблемы с питанием учеников, выступил в защиту директора Игоря Едомских. Перебои в работе пищеблока учителя назвали саботажем школьного повара. Обращение педагогов имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Повар […] неоднократно публично высказывала позицию отказа работать на новом оборудовании и соблюдения утвержденного меню, выполнять требования руководителя по соблюдению норм и правил СанПиН. Таким своим поведением она подвела всю школу и оставила детей без питания, подговорив остальных работников пищеблока уйти на больничный, саботируя работу всего учреждения. Мы поддерживаем работу нашего руководителя в требованиях правильной организации работы пищеблока», — говорится в обращении коллектива. Педагоги отмечают, что Едомских возглавляет Менщиковскую школу с февраля 2021 года. За время работы ему удалось создать и сплотить профессиональный коллектив педагогов, провести капремонт здания, подключить школу к сети Интернет, привести в порядок пришкольную территорию, подключить колодец к системе водоснабжения пищеблока. Директор утвердил примерное десятидневное меню для школьников. По обращению родителей из-за холодных блюд принял меры. Обращение в поддержку директора подписали 58 сотрудников и родителей учащихся школы. Ранее URA.RU писало, что родители пожаловались на перебои с питанием учеников Менщиковской школы Кетовского округа. По их словам, проблема возникла из-за нехватки работников в столовой, а также из-за качества воды. Сельчане отмечали, что ситуация длится около двух месяцев, и что школе пришлось устроить на работу сотрудника без санкнижки. После публикации в село выехали с проверкой специалисты администрации Кетовского округа. Школу перевели на дистанционное обучение на время, пока работа пищеблока не будет налажена. Проблему обещали решить в краткий срок. Коллектив Менщиковской школы заступился за директора после жалоб на передои с питанием учеников Скрин: направили жители Кетовского округа Скрин: направили жители Кетовского округа Под обращением подписались учителя, воспитатели и сотрудники школы, а также родители учеников. Всего больше 50 подписей Скрин: направили жители Кетовского округа Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллектив Менщиковской школы Курганской области, где возникли проблемы с питанием учеников, выступил в защиту директора Игоря Едомских. Перебои в работе пищеблока учителя назвали саботажем школьного повара. Обращение педагогов имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Повар […] неоднократно публично высказывала позицию отказа работать на новом оборудовании и соблюдения утвержденного меню, выполнять требования руководителя по соблюдению норм и правил СанПиН. Таким своим поведением она подвела всю школу и оставила детей без питания, подговорив остальных работников пищеблока уйти на больничный, саботируя работу всего учреждения. Мы поддерживаем работу нашего руководителя в требованиях правильной организации работы пищеблока», — говорится в обращении коллектива. Педагоги отмечают, что Едомских возглавляет Менщиковскую школу с февраля 2021 года. За время работы ему удалось создать и сплотить профессиональный коллектив педагогов, провести капремонт здания, подключить школу к сети Интернет, привести в порядок пришкольную территорию, подключить колодец к системе водоснабжения пищеблока. Директор утвердил примерное десятидневное меню для школьников. По обращению родителей из-за холодных блюд принял меры. Обращение в поддержку директора подписали 58 сотрудников и родителей учащихся школы. Ранее URA.RU писало, что родители пожаловались на перебои с питанием учеников Менщиковской школы Кетовского округа. По их словам, проблема возникла из-за нехватки работников в столовой, а также из-за качества воды. Сельчане отмечали, что ситуация длится около двух месяцев, и что школе пришлось устроить на работу сотрудника без санкнижки. После публикации в село выехали с проверкой специалисты администрации Кетовского округа. Школу перевели на дистанционное обучение на время, пока работа пищеблока не будет налажена. Проблему обещали решить в краткий срок.