Следствие требует наказать всех фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске

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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, суд, конвой, сотрудница полиции, конвойное помещение
О результат ходатайство сообщат дополнительно, передает telegram-канал судов Иркутской области Фото:

Следствие запросило арестовать всех шестерых обвиняемых в убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске. Об этом сообщили в telegram-канале судов Иркутской области.

«Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что о результатах рассмотрения будут сообщать дополнительно.

3 декабря в Иркутске подросток убил школьника на остановке «Лисиха». В СУ СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства, передает RT. В СМИ отметили, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. По данным «Дни.ру», обвиняемые в возрасте от 15 до 21 года и ранее имели проблемы с законом.

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Следствие запросило арестовать всех шестерых обвиняемых в убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске. Об этом сообщили в telegram-канале судов Иркутской области. «Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что о результатах рассмотрения будут сообщать дополнительно. 3 декабря в Иркутске подросток убил школьника на остановке «Лисиха». В СУ СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства, передает RT. В СМИ отметили, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. По данным «Дни.ру», обвиняемые в возрасте от 15 до 21 года и ранее имели проблемы с законом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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