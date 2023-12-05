Следствие требует наказать всех фигурантов дела об убийстве школьника в Иркутске

05 декабря 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

О результат ходатайство сообщат дополнительно, передает telegram-канал судов Иркутской области Фото: Илья Московец © URA.RU Следствие запросило арестовать всех шестерых обвиняемых в убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске. Об этом сообщили в telegram-канале судов Иркутской области. «Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что о результатах рассмотрения будут сообщать дополнительно. 3 декабря в Иркутске подросток убил школьника на остановке «Лисиха». В СУ СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства, передает RT. В СМИ отметили, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. По данным «Дни.ру», обвиняемые в возрасте от 15 до 21 года и ранее имели проблемы с законом.

Следствие запросило арестовать всех шестерых обвиняемых в убийстве 15-летнего школьника на остановке в Иркутске. Об этом сообщили в telegram-канале судов Иркутской области. «Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Отмечается, что о результатах рассмотрения будут сообщать дополнительно. 3 декабря в Иркутске подросток убил школьника на остановке «Лисиха». В СУ СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства, передает RT. В СМИ отметили, что один из задержанных состоит на учете в ПДН. По данным «Дни.ру», обвиняемые в возрасте от 15 до 21 года и ранее имели проблемы с законом.