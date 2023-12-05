Как изменится прожиточный минимум в Тюмени. Сумма

Прожиточный минимум в Тюменской области вырастет до 15 453 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, кошелек, портмоне, деньги, рубли
Показатель в 2024 году вырастет больше, чем планировалось ранее Фото:

В 2024 году прожиточный минимум в Тюменской области на порядок вырастет. Решение о его увеличении готовятся принять тюменские власти. URA.RU собрало информацию о том, почему сумма вырастет и как это повлияет на жизнь тюменцев.

Что такое прожиточный минимум

Если говорить простыми словами, то прожиточный минимум — это та сумма, которой человеку в месяц должно хватать на покрытие базовых потребностей. В частности, на покупку основных продуктов (хлеб, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло, овощи и фрукты), оплату ЖКУ, минимального набора непродовольственных товаров.

ПМ оказывает влияние на то, в каком размере тюменцы будут получать соцпомощь от государства. На его основе определяют нуждаемость: хватает ли человеку собственных доходов для покупки минимума необходимого. Если нет, то положена доплата от властей. Это касается, к примеру, субсидий на оплату ЖКХ или доплат к пенсии.

Прожиточный минимум в Тюмени в 2024 году

В настоящее время в Тюменской области утвержден размер прожиточного минимума на следующий год — 15 254 рубля. Однако в ноябре регионы РФ получили уточненные данные о размере ПМ в целом по России и начали вносить изменения в локальные документы. Решение также одобрила областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) на душу населения — 15 453 рубля», — такое постановление разработано департаментом труда и занятости региона. Документ уже прошел обсуждение.

По итогу после принятия поправок в Тюменской области новый ПМ на 2024 год составит:

  • на душу населения — 15 453 рубля;
  • для трудоспособного населения — 16 844 рубля;
  • для пенсионеров — 13 290 рублей;
  • для детей — 14 989 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году прожиточный минимум в Тюменской области на порядок вырастет. Решение о его увеличении готовятся принять тюменские власти. URA.RU собрало информацию о том, почему сумма вырастет и как это повлияет на жизнь тюменцев. Что такое прожиточный минимум Если говорить простыми словами, то прожиточный минимум — это та сумма, которой человеку в месяц должно хватать на покрытие базовых потребностей. В частности, на покупку основных продуктов (хлеб, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло, овощи и фрукты), оплату ЖКУ, минимального набора непродовольственных товаров. ПМ оказывает влияние на то, в каком размере тюменцы будут получать соцпомощь от государства. На его основе определяют нуждаемость: хватает ли человеку собственных доходов для покупки минимума необходимого. Если нет, то положена доплата от властей. Это касается, к примеру, субсидий на оплату ЖКХ или доплат к пенсии. Прожиточный минимум в Тюмени в 2024 году В настоящее время в Тюменской области утвержден размер прожиточного минимума на следующий год — 15 254 рубля. Однако в ноябре регионы РФ получили уточненные данные о размере ПМ в целом по России и начали вносить изменения в локальные документы. Решение также одобрила областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. «Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) на душу населения — 15 453 рубля», — такое постановление разработано департаментом труда и занятости региона. Документ уже прошел обсуждение. По итогу после принятия поправок в Тюменской области новый ПМ на 2024 год составит:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...