Прожиточный минимум в Тюменской области вырастет до 15 453 рублей

Показатель в 2024 году вырастет больше, чем планировалось ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2024 году прожиточный минимум в Тюменской области на порядок вырастет. Решение о его увеличении готовятся принять тюменские власти. URA.RU собрало информацию о том, почему сумма вырастет и как это повлияет на жизнь тюменцев.

Что такое прожиточный минимум

Если говорить простыми словами, то прожиточный минимум — это та сумма, которой человеку в месяц должно хватать на покрытие базовых потребностей. В частности, на покупку основных продуктов (хлеб, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло, овощи и фрукты), оплату ЖКУ, минимального набора непродовольственных товаров.

ПМ оказывает влияние на то, в каком размере тюменцы будут получать соцпомощь от государства. На его основе определяют нуждаемость: хватает ли человеку собственных доходов для покупки минимума необходимого. Если нет, то положена доплата от властей. Это касается, к примеру, субсидий на оплату ЖКХ или доплат к пенсии.

Прожиточный минимум в Тюмени в 2024 году

В настоящее время в Тюменской области утвержден размер прожиточного минимума на следующий год — 15 254 рубля. Однако в ноябре регионы РФ получили уточненные данные о размере ПМ в целом по России и начали вносить изменения в локальные документы. Решение также одобрила областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

«Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Тюменской области (без автономных округов) на душу населения — 15 453 рубля», — такое постановление разработано департаментом труда и занятости региона. Документ уже прошел обсуждение.

По итогу после принятия поправок в Тюменской области новый ПМ на 2024 год составит:

на душу населения — 15 453 рубля;

для трудоспособного населения — 16 844 рубля;

для пенсионеров — 13 290 рублей;

для детей — 14 989 рублей.