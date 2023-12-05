Суд продлил экс-чиновнице меру пресечения по делу о хищении из пермского фонда

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , лопаева елена
Ранее экс-чиновнице суд запрещал выходить из дома Фото:

Экс-зампредседателю правительства Пермского края Елене Лопаевой вновь избрали меру пресечения. Она обвиняется в присвоении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Суд как и ранее запретил ей определенные действия передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского суда города Перми, где рассматривается дело бывшей чиновницы.

«Продлить Лопаевой Елене Сергеевне меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно выходить за пределы дома без разрешения суда. Исключением является посещение судебных заседаний, посещение врача и покупка продуктов. Лопаева может выходить из дома с 7 до 9 утра и с 6 до 9 вечера», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Уточняется, что также подсудимой запрещено общаться с участниками судебного процесса, пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Она может звонить только для вызова экстренных служб. Ранее стало известно, что Лопаева обвиняется в присвоении и растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Сама чиновница вину не признает и считает, что ее оговорили. По версии следствия, вместе с Лопаевой деньги похищала экс-директор фонда Елена Найданова, которая во время судебного разбирательства сбежала за пределы страны и по неподтвержденным данным находится во Франции.

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Экс-зампредседателю правительства Пермского края Елене Лопаевой вновь избрали меру пресечения. Она обвиняется в присвоении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Суд как и ранее запретил ей определенные действия передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского суда города Перми, где рассматривается дело бывшей чиновницы. «Продлить Лопаевой Елене Сергеевне меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно выходить за пределы дома без разрешения суда. Исключением является посещение судебных заседаний, посещение врача и покупка продуктов. Лопаева может выходить из дома с 7 до 9 утра и с 6 до 9 вечера», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Уточняется, что также подсудимой запрещено общаться с участниками судебного процесса, пользоваться интернетом и мобильным телефоном. Она может звонить только для вызова экстренных служб. Ранее стало известно, что Лопаева обвиняется в присвоении и растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Сама чиновница вину не признает и считает, что ее оговорили. По версии следствия, вместе с Лопаевой деньги похищала экс-директор фонда Елена Найданова, которая во время судебного разбирательства сбежала за пределы страны и по неподтвержденным данным находится во Франции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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