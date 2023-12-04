Подсудимая по делу о хищениях из пермского фонда рассказала о своих квартирах

05 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева призналась, что одна из ее квартир находится в Италии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева, выступая в суде, рассказала о своей недвижимости, в том числе, о квартире в Италии. Бывшую чиновницу обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век», который она курировала, работая в региональном правительстве. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда, где рассматривается уголовное дело. «Я не присваивала деньги фонда, за время работы в правительстве Пермского края я не приобретала движимое и недвижимое имущество. Всего за всю мою жизнь у меня было восемь объектов недвижимости. Прошу приобщить к делу справку из Росреестра. На данный момент, у меня в собственности две квартиры. Одна из них приобретена в ипотеку, вторая получена мной по договору дарения и досталась мне в наследство в 2020 году. Сейчас она находится под арестом. Также у меня есть квартира в Италии, она тоже арестована», — передает корреспондент агентства слова Лопаевой. По словам Лопаевой, квартира за границей была куплена в 2009 году. Недвижимость в Италии тогда стоила значительно выше, чем в Сочи. «У меня часто болели дети, семья большая. Чтобы наладить здоровье, ездить просто в отпуск было недостаточно и выходило очень дорого. Поэтому мы решили купить там квартиру, тем более тогда семья располагала средствами», — пояснила Лопаева. Она также добавила, что не похищала и не присваивала деньги фонда «Содействие 21 век». Подсудимая продолжает настаивать на том, что не имела корыстного умысла и не могла в течение длительного времени подписывать фиктивные договоры. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы Лопаева совместно с Найдановой обналичили и присвоили 67,7 млн рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что деньги фонда, в том числе, тратились на личные нужды Максима Решетникова, который в те годы являлся губернатором Пермского края. Рассмотрение уголовного дела началось в июне 2023 года. Позже Елене Найдановой удалось покинуть РФ, в результате чего ее объявили в федеральный розыск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева, выступая в суде, рассказала о своей недвижимости, в том числе, о квартире в Италии. Бывшую чиновницу обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век», который она курировала, работая в региональном правительстве. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU из зала Ленинского районного суда, где рассматривается уголовное дело. «Я не присваивала деньги фонда, за время работы в правительстве Пермского края я не приобретала движимое и недвижимое имущество. Всего за всю мою жизнь у меня было восемь объектов недвижимости. Прошу приобщить к делу справку из Росреестра. На данный момент, у меня в собственности две квартиры. Одна из них приобретена в ипотеку, вторая получена мной по договору дарения и досталась мне в наследство в 2020 году. Сейчас она находится под арестом. Также у меня есть квартира в Италии, она тоже арестована», — передает корреспондент агентства слова Лопаевой. По словам Лопаевой, квартира за границей была куплена в 2009 году. Недвижимость в Италии тогда стоила значительно выше, чем в Сочи. «У меня часто болели дети, семья большая. Чтобы наладить здоровье, ездить просто в отпуск было недостаточно и выходило очень дорого. Поэтому мы решили купить там квартиру, тем более тогда семья располагала средствами», — пояснила Лопаева. Она также добавила, что не похищала и не присваивала деньги фонда «Содействие 21 век». Подсудимая продолжает настаивать на том, что не имела корыстного умысла и не могла в течение длительного времени подписывать фиктивные договоры. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы Лопаева совместно с Найдановой обналичили и присвоили 67,7 млн рублей. В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что деньги фонда, в том числе, тратились на личные нужды Максима Решетникова, который в те годы являлся губернатором Пермского края. Рассмотрение уголовного дела началось в июне 2023 года. Позже Елене Найдановой удалось покинуть РФ, в результате чего ее объявили в федеральный розыск.