Politico: Киев хочет отказаться от «щедрости Запада», чтобы продавать дроны по всему миру

Politico: Украина хочет продавать свои дроны Западу, отказавшись от его помощи

05 декабря 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Украина хочет экспортировать свои дроны по всему миру, сообщает Politico Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина рассчитывает отказаться от «щедрости» западной поддержки, чтобы восстановить оборонную промышленность своей страны и начать продавать дроны за рубежом. Об этом сообщает Politico. «Цель правительства в Киеве состоит в том, чтобы отказаться от щедрости партнеров за рубежом и восстановить собственную оборонную промышленность и, в конечном итоге, стать экспортером дронов и другого оборудования, на котором украинские инженеры сосредоточили свое внимание после начала конфликта с Россией», — передают журналисты издания. Авторы материала отмечают, что Киев вложил миллионы долларов на развитие программы летающих беспилотников. На Украине уверены, что их инвестиции могут окупиться. В то же время они скупают и зарубежные дроны, чтобы использовать их против России. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине. При этом внимание киевских зарубежных партнеров стало смещаться в сторону ближневосточного конфликта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещания по поставкам вооружения. До этого министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорил, что не против превратить страну в центр производства оружия для западных стран. О попытках Киева укрепить оборонную промышленность писали и в иностранных СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина рассчитывает отказаться от «щедрости» западной поддержки, чтобы восстановить оборонную промышленность своей страны и начать продавать дроны за рубежом. Об этом сообщает Politico. «Цель правительства в Киеве состоит в том, чтобы отказаться от щедрости партнеров за рубежом и восстановить собственную оборонную промышленность и, в конечном итоге, стать экспортером дронов и другого оборудования, на котором украинские инженеры сосредоточили свое внимание после начала конфликта с Россией», — передают журналисты издания. Авторы материала отмечают, что Киев вложил миллионы долларов на развитие программы летающих беспилотников. На Украине уверены, что их инвестиции могут окупиться. В то же время они скупают и зарубежные дроны, чтобы использовать их против России. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине. При этом внимание киевских зарубежных партнеров стало смещаться в сторону ближневосточного конфликта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещания по поставкам вооружения. До этого министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорил, что не против превратить страну в центр производства оружия для западных стран. О попытках Киева укрепить оборонную промышленность писали и в иностранных СМИ.