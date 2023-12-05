Politico: Киев хочет отказаться от «щедрости Запада», чтобы продавать дроны по всему миру

Politico: Украина хочет продавать свои дроны Западу, отказавшись от его помощи
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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу, stock, дрон
Украина хочет экспортировать свои дроны по всему миру, сообщает Politico Фото:
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Украина рассчитывает отказаться от «щедрости» западной поддержки, чтобы восстановить оборонную промышленность своей страны и начать продавать дроны за рубежом. Об этом сообщает Politico.

«Цель правительства в Киеве состоит в том, чтобы отказаться от щедрости партнеров за рубежом и восстановить собственную оборонную промышленность и, в конечном итоге, стать экспортером дронов и другого оборудования, на котором украинские инженеры сосредоточили свое внимание после начала конфликта с Россией», — передают журналисты издания. Авторы материала отмечают, что Киев вложил миллионы долларов на развитие программы летающих беспилотников. На Украине уверены, что их инвестиции могут окупиться. В то же время они скупают и зарубежные дроны, чтобы использовать их против России.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине. При этом внимание киевских зарубежных партнеров стало смещаться в сторону ближневосточного конфликта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещания по поставкам вооружения. До этого министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорил, что не против превратить страну в центр производства оружия для западных стран. О попытках Киева укрепить оборонную промышленность писали и в иностранных СМИ.

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Украина рассчитывает отказаться от «щедрости» западной поддержки, чтобы восстановить оборонную промышленность своей страны и начать продавать дроны за рубежом. Об этом сообщает Politico. «Цель правительства в Киеве состоит в том, чтобы отказаться от щедрости партнеров за рубежом и восстановить собственную оборонную промышленность и, в конечном итоге, стать экспортером дронов и другого оборудования, на котором украинские инженеры сосредоточили свое внимание после начала конфликта с Россией», — передают журналисты издания. Авторы материала отмечают, что Киев вложил миллионы долларов на развитие программы летающих беспилотников. На Украине уверены, что их инвестиции могут окупиться. В то же время они скупают и зарубежные дроны, чтобы использовать их против России. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине. При этом внимание киевских зарубежных партнеров стало смещаться в сторону ближневосточного конфликта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещания по поставкам вооружения. До этого министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин говорил, что не против превратить страну в центр производства оружия для западных стран. О попытках Киева укрепить оборонную промышленность писали и в иностранных СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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