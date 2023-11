Украинский министр хочет превратить страну в центр производства оружия для Запада

Министр Камышин планирует превратить Украину в «арсенал свободного мира»

Камышин хочет превратить Украину в центр производства оружия для Запада Фото: Министерство обороны Великобритании Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин хочет превратить страну в центр производства оружия для Запада. Об этом он рассказал в интервью изданию Associated Press. «Мы действительно сосредоточены на том, чтобы превратить Украину в арсенал свободного мира. [Оружие и боеприпасы —] это то, что мы можем внести в свободный мир, потому что, как вы видите, оборонная промышленность становится все более и более важной», — сказал Камышин, его слова приводятся в материале издания. Он отметил, что постоянно работает над наращиванием производства вооружений и хочет превратить страну в центр производства оружия для Запада. Камышин верит, что однажды его страна сможет экспортировать различные виды оружия и боеприпасов, точно так же, как она экспортирует свое зерно. По его мнению, это могло бы помочь оживить экономику Украины, истощенную конфликтом. Ранее газета The New York Times писала, что Украина пытается укрепить внутреннее производство вооружения, поскольку политическая поддержка пожертвований оружия угрожает ослабнуть среди некоторых союзников. Также в издании подчеркнули, что Запад не всегда может выполнить свои обещания по предоставлению вооружений из-за быстрого расхода поставляемых боеприпасов.

