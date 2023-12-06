Марочко рассказал о бойцах ВСУ, подорвавшихся на собственных минах

06 декабря 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Андрей Марочко сообщил, что украинские военные получили травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа бойцов ВСУ подорвалась на собственном минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее Кременной в ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на свое минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — приводит слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что трое украинских военных получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести, один из которых позже скончался. По данным Марочко, сослуживцы позже бросили его недалеко от места подрыва Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы ВСУ прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. По его словам, после подрыва механик-водитель предпринял попытку вывести личный состав из опасной зоны, но украинская группа снова угодила на мины.

Группа бойцов ВСУ подорвалась на собственном минном поле у села Червоная Диброва юго-западнее Кременной в ЛНР. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «При проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских боевиков, прибывшая по ротации, зашла на свое минное поле, которое, скорее всего, не было обозначено на карте», — приводит слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что трое украинских военных получили минно-взрывные травмы разной степени тяжести, один из которых позже скончался. По данным Марочко, сослуживцы позже бросили его недалеко от места подрыва Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы ВСУ прибыли под Донецк для ротации, но подорвались на собственном минном поле. По его словам, после подрыва механик-водитель предпринял попытку вывести личный состав из опасной зоны, но украинская группа снова угодила на мины.