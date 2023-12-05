Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге не разговаривает с близкими

06 декабря 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в многоэтажке на Чемпионов, 3 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пострадавшая из-за взрыва подсолнечного масла 24-летняя Екатерина Машьянова до сих пор находится в шоковом состоянии. Девушка не может общаться с близкими, сообщил URA.RU осведомленный источник. Новость по теме Очевидец рассказал о взрыве в многоэтажке Екатеринбурга. Фото Машьянова преподает иностранный язык для учеников младших классов в школе №215. В учреждении она работает с 1 сентября 2022 года. Школа организовала сбор средств для пострадавшей. «Коллеги и родители открыли сбор для нее. Сама девушка лежит в 40-й больнице. Она до сих пор находится в состоянии шока, не может даже общаться с близкими», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе минздрава Свердловской области заявили, что не владеют информацией. Информацию о сборе для Машьяновой подтвердили URA.RU в школе. Преподавательница живет в съемной квартире. В частности, собранные деньги пойдут и на восстановление жилья, добавил инсайдер. Хлопок (так это называют в МЧС и МВД) произошел в одной из квартир на Чемпионов, 3 вечером 5 декабря. Спасатели эвакуировали из дома около 20 жильцов, среди которых — четыре ребенка. Известно, что Машьянова разогревала подсолнечное масло, которое внезапно загорелось. Девушка решила потушить очаг водой, но пострадала. Ее госпитализировали в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге пострадавшая из-за взрыва подсолнечного масла 24-летняя Екатерина Машьянова до сих пор находится в шоковом состоянии. Девушка не может общаться с близкими, сообщил URA.RU осведомленный источник. Машьянова преподает иностранный язык для учеников младших классов в школе №215. В учреждении она работает с 1 сентября 2022 года. Школа организовала сбор средств для пострадавшей. «Коллеги и родители открыли сбор для нее. Сама девушка лежит в 40-й больнице. Она до сих пор находится в состоянии шока, не может даже общаться с близкими», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе минздрава Свердловской области заявили, что не владеют информацией. Информацию о сборе для Машьяновой подтвердили URA.RU в школе. Преподавательница живет в съемной квартире. В частности, собранные деньги пойдут и на восстановление жилья, добавил инсайдер. Хлопок (так это называют в МЧС и МВД) произошел в одной из квартир на Чемпионов, 3 вечером 5 декабря. Спасатели эвакуировали из дома около 20 жильцов, среди которых — четыре ребенка. Известно, что Машьянова разогревала подсолнечное масло, которое внезапно загорелось. Девушка решила потушить очаг водой, но пострадала. Ее госпитализировали в шоковом состоянии и с ожогами 15% тела 1-2 степени тяжести.