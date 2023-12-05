В Перми озвучили сумму расходов из скандального фонда на нужды Решетникова

На нужды пермского экс-губернатора за год потратили 3,2 млн рублей

06 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Сотрудница аппарата правительства рассказала о тратах экс-губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время заседания суда по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» стало известно, что в 2018 году на нужды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова было потрачено 3,2 млн рублей. Такая сумма указана в таблице расходов, которую вела сотрудница аппарата правительства Ирина Смилевская. Ее допрос состоялся в Ленинском районном суде, где рассматривается дело. «Я вела таблицу учета расходов Решетникова. Мне приносили чеки, я их заносила в документ. Потом вносила туда сведения о том, что деньги были выплачены. Например, для покупки фруктов деньги всегда были выданы авансом. За период с декабря 2017 года по октябрь 2018 на нужды Решетникова было потрачено 3,2 млн рублей», — передает слова Смилевской корреспондент URA.RU из зала суда. Смилевская подтвердила, что деньги для оплаты ей приносила экс-директор фонда Елена Найданова. Она же и сообщала, что это обналиченные средства фонда «Содействие 21 век». Одной из статей расходов были походы в рестораны. Смилевская рассчитывалась с рестораторами лично. Ей приносили документ, где указывали что было съедено и на какую сумму. А затем она оплачивала счета от заведений. Также Смилевская сообщила, что иногда деньги ей давала экс-зампредседателю правительства Пермского края Лопаева, но происхождение этих средств неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Сама экс-чиновница вину не признает. По версии следствия, вместе с Лопаевой деньги похищала экс-директор фонда Елена Найданова, которая во время судебного разбирательства сбежала за пределы страны и по неподтвержденным данным находится во Франции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время заседания суда по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век» стало известно, что в 2018 году на нужды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова было потрачено 3,2 млн рублей. Такая сумма указана в таблице расходов, которую вела сотрудница аппарата правительства Ирина Смилевская. Ее допрос состоялся в Ленинском районном суде, где рассматривается дело. «Я вела таблицу учета расходов Решетникова. Мне приносили чеки, я их заносила в документ. Потом вносила туда сведения о том, что деньги были выплачены. Например, для покупки фруктов деньги всегда были выданы авансом. За период с декабря 2017 года по октябрь 2018 на нужды Решетникова было потрачено 3,2 млн рублей», — передает слова Смилевской корреспондент URA.RU из зала суда. Смилевская подтвердила, что деньги для оплаты ей приносила экс-директор фонда Елена Найданова. Она же и сообщала, что это обналиченные средства фонда «Содействие 21 век». Одной из статей расходов были походы в рестораны. Смилевская рассчитывалась с рестораторами лично. Ей приносили документ, где указывали что было съедено и на какую сумму. А затем она оплачивала счета от заведений. Также Смилевская сообщила, что иногда деньги ей давала экс-зампредседателю правительства Пермского края Лопаева, но происхождение этих средств неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». Сама экс-чиновница вину не признает. По версии следствия, вместе с Лопаевой деньги похищала экс-директор фонда Елена Найданова, которая во время судебного разбирательства сбежала за пределы страны и по неподтвержденным данным находится во Франции.