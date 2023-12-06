Верховный суд отказался рассматривать жалобу сына челябинского экс-губернатора

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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский (в центре) потерпел фиаско в Верховном суде РФ Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Дубровский-младший пытался оспорить решение нижестоящей инстанции относительно плана реструктуризации долгов перед кредиторами.

«Оснований для пересмотра обжалуемого судебного акта в кассационном порядке по доводам жалобы не установлено. Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС РФ (есть в распоряжении редакции URA.RU).

Как следует из материалов дела, в июне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил план реструктуризации долгов Дубровского. Он предусматривал последовательное поступление до марта 2024 года в конкурсную массу четырех платежей на 21,97 млн рублей. Сумму определили, исходя из финансовых возможностей сына экс-главы региона, долги которого оценили в 274 млн рублей.

Этот план не устроил кредиторов и финансового управляющего. По их требованию суд наложил арест на имущество Александра Дубровского, которое тот передал другим людям и членам семьи перед банкротством. По их заявлению Арбитражный суд Уральского округа отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Именно этот вердикт и пытался оспорить Дубровский-младший в Верховном суде.

Дубровский-младший обанкротился в конце 2022 года, добровольно попросив признать себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона и управляющий «Монтажника» судебные процессы не комментируют.

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Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Дубровский-младший пытался оспорить решение нижестоящей инстанции относительно плана реструктуризации долгов перед кредиторами. «Оснований для пересмотра обжалуемого судебного акта в кассационном порядке по доводам жалобы не установлено. Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС РФ (есть в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, в июне Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил план реструктуризации долгов Дубровского. Он предусматривал последовательное поступление до марта 2024 года в конкурсную массу четырех платежей на 21,97 млн рублей. Сумму определили, исходя из финансовых возможностей сына экс-главы региона, долги которого оценили в 274 млн рублей. Этот план не устроил кредиторов и финансового управляющего. По их требованию суд наложил арест на имущество Александра Дубровского, которое тот передал другим людям и членам семьи перед банкротством. По их заявлению Арбитражный суд Уральского округа отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Именно этот вердикт и пытался оспорить Дубровский-младший в Верховном суде. Дубровский-младший обанкротился в конце 2022 года, добровольно попросив признать себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего «Монтажника». Представители семьи бывшего главы региона и управляющий «Монтажника» судебные процессы не комментируют.
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Ссылки по теме
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