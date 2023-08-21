21 августа 2023

Водителя челябинского экс-губернатора Дубровского обязали вернуть гараж его сыну

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, экскурсия и эмоции Бориса Дубровского. На ЧТПЗ. Челябинск, портрет, дубровский борис
Злоключения Бориса Дубровского и его семьи продолжаются Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Водителя бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обязали вернуть гараж сыну экс-чиновника, Александру Дубровскому. Суд принял такое решение по требованию одного из кредиторов сына экс-главы региона.

«Признать недействительным договор купли-продажи гаража от 5 августа 2020 года, заключенный Дубровским Александром Борисовичем и Пичугиным Александром Степановичем. Применить последствия недействительности договора: обязать Пичугина передать Дубровскому гараж с кадастровым №74:33:1315001:559 по адресу: Магнитогорск, ГСК „Центральный“, блок 10, гараж 30», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, подавшее иск ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» сочло договор о продаже гаража за 300 тысяч рублей заключенным «с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов» — чтобы вывести имущество из конкурсной массы, за счет продажи которой будут рассчитываться по долгам обанкротившегося Дубровского-младшего. Такого же мнения придерживается его финансовый управляющий. Ранее тому же кредитору удалось добиться ареста доли Пичугина в ООО «Галерея дизайна» — 76% в уставном капитале фирмы отошли Пичугину также в 2020 году.

Сына экс-губернатора, Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Среди его кредиторов числится «Галерея дизайна», входившая в контролируемую Дубровским-старшим группу «Синай». Сын экс-губернатора попросил признать себя финансово несостоятельным 6 сентября 2021 года, когда его долги выросли до 274 млн рублей. Часть из них сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи бывшего главы региона. Сам Борис Дубровский стал банкротом 19 июля 2023 года по требованию конкурсного управляющего «Монтажника».

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Водителя бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обязали вернуть гараж сыну экс-чиновника, Александру Дубровскому. Суд принял такое решение по требованию одного из кредиторов сына экс-главы региона. «Признать недействительным договор купли-продажи гаража от 5 августа 2020 года, заключенный Дубровским Александром Борисовичем и Пичугиным Александром Степановичем. Применить последствия недействительности договора: обязать Пичугина передать Дубровскому гараж с кадастровым №74:33:1315001:559 по адресу: Магнитогорск, ГСК „Центральный“, блок 10, гараж 30», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, подавшее иск ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» сочло договор о продаже гаража за 300 тысяч рублей заключенным «с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов» — чтобы вывести имущество из конкурсной массы, за счет продажи которой будут рассчитываться по долгам обанкротившегося Дубровского-младшего. Такого же мнения придерживается его финансовый управляющий. Ранее тому же кредитору удалось добиться ареста доли Пичугина в ООО «Галерея дизайна» — 76% в уставном капитале фирмы отошли Пичугину также в 2020 году. Сына экс-губернатора, Александра Дубровского признали банкротом в конце 2022 года. Среди его кредиторов числится «Галерея дизайна», входившая в контролируемую Дубровским-старшим группу «Синай». Сын экс-губернатора попросил признать себя финансово несостоятельным 6 сентября 2021 года, когда его долги выросли до 274 млн рублей. Часть из них сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи бывшего главы региона. Сам Борис Дубровский стал банкротом 19 июля 2023 года по требованию конкурсного управляющего «Монтажника».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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