Губернатор Текслер возьмет с собой в Москву мэра Челябинска Котову

06 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Мэр Челябинска Наталья Котова поедет на съезд ЕР в составе делегации во главе с Алексеем Текслером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова впервые отправится на съезд «Единой России». Такое решение приняла областная конференция ЕР 6 декабря, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «Делегацию из четырех человек возглавит лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер. Также в нее избрали председателя регионального парламента Олега Гербера, рекомендованного на пост его первого заместителя Дениса Моисеева и главу Челябинска Наталью Котову», — пояснили в региональном отделении. Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят подготовку и проведение выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.

Мэр Челябинска Наталья Котова впервые отправится на съезд «Единой России». Такое решение приняла областная конференция ЕР 6 декабря, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «Делегацию из четырех человек возглавит лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер. Также в нее избрали председателя регионального парламента Олега Гербера, рекомендованного на пост его первого заместителя Дениса Моисеева и главу Челябинска Наталью Котову», — пояснили в региональном отделении. Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят подготовку и проведение выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.