Губернатор Текслер возьмет с собой в Москву мэра Челябинска Котову

Мэр Челябинска Наталья Котова впервые отправится на съезд «Единой России». Такое решение приняла областная конференция ЕР 6 декабря, сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
«Делегацию из четырех человек возглавит лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер. Также в нее избрали председателя регионального парламента Олега Гербера, рекомендованного на пост его первого заместителя Дениса Моисеева и главу Челябинска Наталью Котову», — пояснили в региональном отделении.
Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят подготовку и проведение выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.
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