Губернатор Текслер возьмет с собой в Москву мэра Челябинска Котову

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Текслер на автоспортивном комплексе «Трасса 74». Челябинск, текслер алексей, котова наталья
Мэр Челябинска Наталья Котова поедет на съезд ЕР в составе делегации во главе с Алексеем Текслером Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова впервые отправится на съезд «Единой России». Такое решение приняла областная конференция ЕР 6 декабря, сообщили URA.RU в региональном отделении партии.

«Делегацию из четырех человек возглавит лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер. Также в нее избрали председателя регионального парламента Олега Гербера, рекомендованного на пост его первого заместителя Дениса Моисеева и главу Челябинска Наталью Котову», — пояснили в региональном отделении.

Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят подготовку и проведение выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.

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Мэр Челябинска Наталья Котова впервые отправится на съезд «Единой России». Такое решение приняла областная конференция ЕР 6 декабря, сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «Делегацию из четырех человек возглавит лидер областной организации ЕР, губернатор Алексей Текслер. Также в нее избрали председателя регионального парламента Олега Гербера, рекомендованного на пост его первого заместителя Дениса Моисеева и главу Челябинска Наталью Котову», — пояснили в региональном отделении. Сам съезд намечен на 17 декабря, он пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ. Предполагается, что на нем обсудят подготовку и проведение выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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