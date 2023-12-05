В ЯНАО не планируют запрещать аборты в частных клиниках

Власти ЯНАО не могут запретить аборты в частных клиниках, потому что эти лечебные учреждения не входят в окружную систему здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«Частные клиники не относятся к системе здравоохранения округа. Вопрос о запрете абортов в частных клиниках законодательно не закреплен на федеральном уровне», — сообщила пресс-служба депздрава ЯНАО, отвечая на вопрос пользователя в комментариях под постом губернатора Дмитрия Артюхова в его telegram-канале.
В департаменте отметили, что в лечебных учреждениях округа с будущими матерями ведется работа, направленная на формирование положительного отношения к беременности. Специалисты тактично консультируют женщин и оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую.
Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале за 11 месяцев появилось на свет больше шести тысяч детей. Статистику и популярные имена для младенцев озвучили в окружной службе ЗАГС.
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