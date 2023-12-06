В Тюмени спасли мужчину, уснувшего в сугробе

Скорая доставила всех пострадавших от мороза в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нетрезвый 28-летний житель Тюмени уснул в сугробе, получил переохлаждение, но был спасен медиками, вызванными неравнодушными прохожими. Об этом случае и других ЧП, в которых тюменцы пострадали в морозные дни с 4 по 6 декабря, URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«В 22:20 5 декабря прохожие нашли в сугробе мужчину и сразу вызвали скорую помощь. Прибывшей через восемь минут бригаде 28-летний пациент пожаловался на озноб, слабость, а также сообщил, что уснул на морозе, потому что употреблял алкоголь. После осмотра и оказания помощи его доставили в больницу с общим переохлаждением», — рассказали URA.RU в депздраве.

Там также добавили, что за последние три дня, когда в Тюмени стоят сильные морозы, медики оказали помощь еще двум жителям областной столицы, пострадавшим от холода. Так, 4 декабря 56-летний мужчина получил обморожение обеих кистей, когда пытался открыть дверь собственного дома в состоянии опьянения. Его доставили в больницу.

Кроме того, в самый морозный день 6 декабря 16-летняя девушка шла по улице без варежек и разговаривала по телефону. Почувствовав боль и онемение в кисти, она зашла в магазин и попросила вызвать скорую. Медики диагностировали у девочки обморожение пальцев первой и второй степени и отвезли ее в больницу.

Как ранее писало URA.RU, до 10 декабря в Тюменской области будут стоять аномальные морозы. Температура воздуха понизится до -40 градусов.