Принятие бюджета Ноябрьска оказалось под угрозой срыва. Инсайд

Комиссии думы Ноябрьска согласовали бюджет города на заседании 6 декабря

06 декабря 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы Ноябрьска соберутся 7 декабря, чтобы принять бюджет города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Александр Бондарчук покинул заседание профильной комиссии по бюджету в знак протеста против допущенных процессуальных нарушений. Как сообщили источники URA.RU в местных политических кругах, решение депутата может вызвать вопросы к легитимности принятого оставшимися депутатами решения. «Заседание проводилось как совместное, на нем депутаты должны были решить вопрос о том, будут ли они поддерживать муниципальный бюджет. Бондарчук взял слово и сославшись на обнаруженные им обнаруженные им нарушения в организации заседания, покинул зал», — рассказали собеседники агентства. Основные претензии депутата сводились к следующим моментам: для проведения совместного заседания комиссий в повестку должны были включить больше чем один вопрос, а для вынесения решения в заседании должна было участвовать хотя бы половина членов комиссии. В реальности из 10 присутствующих в комиссии по бюджету состояли только пятеро, а с уходом Бондарчука кворум для голосования не собирался. Сам депутат Бондарчук на просьбу URA.RU прокомментировать произошедшее, пояснил: несмотря на его уход с заседания, оставшиеся проголосовали за принятие документа, так как другие депутаты нарушений не увидели. «Были нарушены юридические моменты, я на это указал и покинул заседание. Аппарат думы халатно отнесся к своей работе, показал некомпетентность, нарушая даже внутренние нормативные документы», — рассказал депутат, пояснив — такие нарушения носят систематический характер. Редакция URA.RU попросила представителей городской администрации Ноябрьска прокомментировать ситуацию. Там взяли время на подготовку ответа. Заседание гордумы Ноябрьска, на котором депутаты будут принимать бюджет на 2024 год, запланировано на 7 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Александр Бондарчук покинул заседание профильной комиссии по бюджету в знак протеста против допущенных процессуальных нарушений. Как сообщили источники URA.RU в местных политических кругах, решение депутата может вызвать вопросы к легитимности принятого оставшимися депутатами решения. «Заседание проводилось как совместное, на нем депутаты должны были решить вопрос о том, будут ли они поддерживать муниципальный бюджет. Бондарчук взял слово и сославшись на обнаруженные им обнаруженные им нарушения в организации заседания, покинул зал», — рассказали собеседники агентства. Основные претензии депутата сводились к следующим моментам: для проведения совместного заседания комиссий в повестку должны были включить больше чем один вопрос, а для вынесения решения в заседании должна было участвовать хотя бы половина членов комиссии. В реальности из 10 присутствующих в комиссии по бюджету состояли только пятеро, а с уходом Бондарчука кворум для голосования не собирался. Сам депутат Бондарчук на просьбу URA.RU прокомментировать произошедшее, пояснил: несмотря на его уход с заседания, оставшиеся проголосовали за принятие документа, так как другие депутаты нарушений не увидели. «Были нарушены юридические моменты, я на это указал и покинул заседание. Аппарат думы халатно отнесся к своей работе, показал некомпетентность, нарушая даже внутренние нормативные документы», — рассказал депутат, пояснив — такие нарушения носят систематический характер. Редакция URA.RU попросила представителей городской администрации Ноябрьска прокомментировать ситуацию. Там взяли время на подготовку ответа. Заседание гордумы Ноябрьска, на котором депутаты будут принимать бюджет на 2024 год, запланировано на 7 декабря.