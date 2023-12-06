Адвокат Новицкий заявил о нарушении прав женщин в связи с запретами абортов

07 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Срок возможного аборта могут сократить из-за новых исследований, отметил Владимир Новицкий Фото: Илья Московец © URA.RU Запреты, связанные с проведением абортов в России, являются нарушением прав женщин. Об этом заявил в беседе с URA.RU адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, его содержание станет известно в 2024 году. По данным источников, также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Новость по теме В России изменят подход к повышению рождаемости «Безусловно, право оставить или не оставить ребенка остается за женщиной. И если общество не смогло создать соответствующий морально, скажем так, правовой атмосферы, которая бы убеждала ее, что ребенка необходимо сохранить, и если для этого не созданы необходимые материально-бытовые условия, то она безусловно должна обладать правом на прерывание беременности. Запрет является нарушением прав женщин (статья 56 „Искусственное прерывание беременности“ Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, — прим. URA.RU)», — сказал Владимир Новицкий. Он объяснил, почему допустимые сроки прерывания беременности могут быть сокращены. «Абортирование допускается в случаях, если это немедицинские показатели при беременности до трех месяцев. При этом ряд современных исследований, в том числе не только российских, но и ученых из недружественных сегодня нам стран, определяют зарождение жизни на более раннем периоде беременности. Это предмет и гражданской правовой, и профессиональной дискуссии с участием медиков, психологов и политиков. Потому что умышленное лишение жизни любого организма на любой стадии развития, на самом деле, может повлечь за собой и уголовно-правовые последствия», — отметил правозащитник. Новость по теме Симоньян предложила альтернативу запрету абортов в России Сейчас жизнь матери на первом месте, если врачи не могут сохранить ее и ребенка, добавил адвокат. «Что касается медицинских показаний, то при любых обстоятельствах они являются приоритетом. Если речь идет о том, что жизнь ребенка и жизнь матери невозможно сохранить одновременно, то здесь, на любых стадиях беременности такой аборт допускается», — подчеркнул эксперт. Не ясно, какое решение государство примет при генетических отклонениях плода, когда ребенок рождается глубоким инвалидом, продолжил Новицкий. «Бывают генетические отклонения, которые влекут за собой определенные нарушения в развитии как плода, так и в последующем ребенка. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы он не чувствовал себя ущербным, или родители постоянно не испытывали чувство стресса. Поэтому я бы поставил вопрос о возможности генетического анализа плода, для того, чтобы выявить возможные генетические нарушения, которые могут повлечь за собой соответствующие болезни. В данном случае, родители имеют право принять решение оставить такого ребенка или все-таки прервать беременность, что тоже объяснимо и не должно нарушать права третьих лиц», — заключил собеседник агентства. Одной из европейских стран, где фактически запрещены аборты, является Польша. Закон вступил в силу в 1993 году. Аборты в Польше допускаются только в трех случаях: изнасилование, серьезная патологии плода, угроза для жизни или здоровья матери. В итоге, по данным Центрального статистического офиса страны, резко упала рождаемость — с 515 тысяч новорожденных в 1992 году до 428 тысяч в 1996 году. Абсолютный максимум был достигнут к 2022 году. В Польше родилось всего чуть более 305 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запреты, связанные с проведением абортов в России, являются нарушением прав женщин. Об этом заявил в беседе с URA.RU адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, его содержание станет известно в 2024 году. По данным источников, также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. «Безусловно, право оставить или не оставить ребенка остается за женщиной. И если общество не смогло создать соответствующий морально, скажем так, правовой атмосферы, которая бы убеждала ее, что ребенка необходимо сохранить, и если для этого не созданы необходимые материально-бытовые условия, то она безусловно должна обладать правом на прерывание беременности. Запрет является нарушением прав женщин (статья 56 „Искусственное прерывание беременности“ Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, — прим. URA.RU)», — сказал Владимир Новицкий. Он объяснил, почему допустимые сроки прерывания беременности могут быть сокращены. «Абортирование допускается в случаях, если это немедицинские показатели при беременности до трех месяцев. При этом ряд современных исследований, в том числе не только российских, но и ученых из недружественных сегодня нам стран, определяют зарождение жизни на более раннем периоде беременности. Это предмет и гражданской правовой, и профессиональной дискуссии с участием медиков, психологов и политиков. Потому что умышленное лишение жизни любого организма на любой стадии развития, на самом деле, может повлечь за собой и уголовно-правовые последствия», — отметил правозащитник. Сейчас жизнь матери на первом месте, если врачи не могут сохранить ее и ребенка, добавил адвокат. «Что касается медицинских показаний, то при любых обстоятельствах они являются приоритетом. Если речь идет о том, что жизнь ребенка и жизнь матери невозможно сохранить одновременно, то здесь, на любых стадиях беременности такой аборт допускается», — подчеркнул эксперт. Не ясно, какое решение государство примет при генетических отклонениях плода, когда ребенок рождается глубоким инвалидом, продолжил Новицкий. «Бывают генетические отклонения, которые влекут за собой определенные нарушения в развитии как плода, так и в последующем ребенка. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы он не чувствовал себя ущербным, или родители постоянно не испытывали чувство стресса. Поэтому я бы поставил вопрос о возможности генетического анализа плода, для того, чтобы выявить возможные генетические нарушения, которые могут повлечь за собой соответствующие болезни. В данном случае, родители имеют право принять решение оставить такого ребенка или все-таки прервать беременность, что тоже объяснимо и не должно нарушать права третьих лиц», — заключил собеседник агентства. Одной из европейских стран, где фактически запрещены аборты, является Польша. Закон вступил в силу в 1993 году. Аборты в Польше допускаются только в трех случаях: изнасилование, серьезная патологии плода, угроза для жизни или здоровья матери. В итоге, по данным Центрального статистического офиса страны, резко упала рождаемость — с 515 тысяч новорожденных в 1992 году до 428 тысяч в 1996 году. Абсолютный максимум был достигнут к 2022 году. В Польше родилось всего чуть более 305 тысяч человек.