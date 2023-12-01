В России изменят подход к повышению рождаемости

Депутат Госдумы Леонов: российские семьи получат новую помощь

02 декабря 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Россияне имеют проблемы с рождением детей из-за экологии и ГМО, сказал Сергей Леонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Статистику, полученную в рамках диспансеризации о состоянии репродуктивной системы, в частности, через опросы, государство будет использовать для повышения рождаемости. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что вектор помощи может сместиться с финансовой на медицинскую. Новость по теме Демограф Чесноков: реальное число абортов в РФ доходит до полутора миллионов По данным Росстата, рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Госдуме всерьез начали обсуждать возможность запрета абортов. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова анонсировала введение новой системы диспансеризации для работающих россиян. Она будет обязательно включать проверку репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Как будет проходить оценка репродуктивной системы россиян «Оценка репродуктивной функции в рамках диспансеризации может проходить опросным путем. Для начала, есть дети, нет детей, когда они родились, сколько беременностей было, если касается женщины, то чем беременности эти закончились, рождением ребенка или абортами. Это анамнез, который врач может собрать в рамках диспансеризации, его можно использовать для определенной статистики, на основе которой определить политику государства, в том числе в отношении семей, которые имеют проблемы с рождением ребенка», — объяснил Сергей Леонов. Зачем государству знать о репродуктивном здоровье россиян Новость по теме Володин призвал отказаться от неприемлемых инициатив для повышения рождаемости Депутат не исключил, что такие исследования приведут к увеличению финансирования лечения граждан, имеющих проблемы с репродуктивным здоровьем. «Эта политика направлена на то, чтобы понять, куда повернуть вектор. Либо стимулировать различными методами рождение последующих детей: второго, третьего, четвертого, пятого. Либо направить усилия, в том числе финансовые, на то, чтобы максимально обеспечить медицинской помощью, и причем с положительным результатом, те семьи, которые имеют проблемы с репродуктивной функцией. Как правило, они очень хотят детей, они долгожданные и любимые. Таким образом ребенок будет появляться в тех семьях, где его планируют», — сказал Леонов. Член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что подобные решения символично вводятся в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. «Обязательная диспансеризация работающих граждан — это очень значимое направление в медицине, от которого напрямую зависит сохранение здоровья нации и, как следствие, увеличение показателя средней продолжительности жизни. Я считаю совершенно правильным в предстоящий Год семьи ввести в рамках диспансеризации исследование репродуктивной функции у мужчин и женщин. Все это, несомненно, должно улучшить демографическую ситуацию», — добавила парламентарий. Почему у россиян возникают проблемы с рождением детей Леонов подчеркнул, что рост проблем с репродуктивной функцией у женщин и мужчин на лицо. «Это история, связанная с развитием технологий, питанием, ГМО, экологией. Эта проблема все больше и больше будет становиться актуальной. Поэтому государство должно вырабатывать решения, которые будут направлены либо на лечение тех или иных патологий, либо на профилактику», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Статистику, полученную в рамках диспансеризации о состоянии репродуктивной системы, в частности, через опросы, государство будет использовать для повышения рождаемости. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что вектор помощи может сместиться с финансовой на медицинскую. По данным Росстата, рождаемость в России в сентябре текущего года сократилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Госдуме всерьез начали обсуждать возможность запрета абортов. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова анонсировала введение новой системы диспансеризации для работающих россиян. Она будет обязательно включать проверку репродуктивного здоровья мужчин и женщин. «Оценка репродуктивной функции в рамках диспансеризации может проходить опросным путем. Для начала, есть дети, нет детей, когда они родились, сколько беременностей было, если касается женщины, то чем беременности эти закончились, рождением ребенка или абортами. Это анамнез, который врач может собрать в рамках диспансеризации, его можно использовать для определенной статистики, на основе которой определить политику государства, в том числе в отношении семей, которые имеют проблемы с рождением ребенка», — объяснил Сергей Леонов. Депутат не исключил, что такие исследования приведут к увеличению финансирования лечения граждан, имеющих проблемы с репродуктивным здоровьем. «Эта политика направлена на то, чтобы понять, куда повернуть вектор. Либо стимулировать различными методами рождение последующих детей: второго, третьего, четвертого, пятого. Либо направить усилия, в том числе финансовые, на то, чтобы максимально обеспечить медицинской помощью, и причем с положительным результатом, те семьи, которые имеют проблемы с репродуктивной функцией. Как правило, они очень хотят детей, они долгожданные и любимые. Таким образом ребенок будет появляться в тех семьях, где его планируют», — сказал Леонов. Член думского комитета по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что подобные решения символично вводятся в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. «Обязательная диспансеризация работающих граждан — это очень значимое направление в медицине, от которого напрямую зависит сохранение здоровья нации и, как следствие, увеличение показателя средней продолжительности жизни. Я считаю совершенно правильным в предстоящий Год семьи ввести в рамках диспансеризации исследование репродуктивной функции у мужчин и женщин. Все это, несомненно, должно улучшить демографическую ситуацию», — добавила парламентарий. Леонов подчеркнул, что рост проблем с репродуктивной функцией у женщин и мужчин на лицо. «Это история, связанная с развитием технологий, питанием, ГМО, экологией. Эта проблема все больше и больше будет становиться актуальной. Поэтому государство должно вырабатывать решения, которые будут направлены либо на лечение тех или иных патологий, либо на профилактику», — заключил депутат.