Политолог Марков выдвинул версии убийства Кивы

06 декабря 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Сергей Марков выдвинул четыре версии убийства Кивы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы Политолог Сергей Марков заявил, что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу украинского президента Владимира Зеленского. Марков также предположил, что бывшему украинскому депутату могли мстить киевские силовики. «Киву могли по приказу президента Зеленского убить. Он утверждает списки жертв», — сообщил Марков « Газете.Ru ». Политолог также предположил, что к убийству соотечественника могут быть причастны глава ГУР Кирилл Буданов и бывший начальник Кивы — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. У обоих были претензии к беглому украинскому экс-депутату. Например, Кива заявлял, что Буданов погиб во время российского артобстрела. При этом Марков не исключил, что Кива мог погибнуть в результате несчастного случая или криминальных разборок. Тело Кивы было найдено в коттеджном поселке в подмосковном Одинцово. Его обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. На правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома. Генпрокуратура Украины обвинила Илью Киву в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил парламентария к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Илья Кива был внесен во все возможные санкционные списки. Украинские СМИ заявили, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России и это спецоперация СБУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политолог Сергей Марков заявил, что бывшего депутата Верховной рады Илью Киву могли убить по приказу украинского президента Владимира Зеленского. Марков также предположил, что бывшему украинскому депутату могли мстить киевские силовики. «Киву могли по приказу президента Зеленского убить. Он утверждает списки жертв», — сообщил Марков «Газете.Ru». Политолог также предположил, что к убийству соотечественника могут быть причастны глава ГУР Кирилл Буданов и бывший начальник Кивы — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. У обоих были претензии к беглому украинскому экс-депутату. Например, Кива заявлял, что Буданов погиб во время российского артобстрела. При этом Марков не исключил, что Кива мог погибнуть в результате несчастного случая или криминальных разборок. Тело Кивы было найдено в коттеджном поселке в подмосковном Одинцово. Его обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево. На правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома. Генпрокуратура Украины обвинила Илью Киву в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил парламентария к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Илья Кива был внесен во все возможные санкционные списки. Украинские СМИ заявили, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России и это спецоперация СБУ.