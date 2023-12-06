После убийства Ильи Кивы в аэропортах и вокзалах Москвы начались проверки

06 декабря 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Силовики организовали усиленные поиски причастных к убийству Ильи Кивы Фото: Ирина Яковлева/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы После убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы сотрудники полиции организовали проверки. Информация об этом появилась в социальных сетях. Новость по теме Погиб экс-депутат Рады Кива: что известно об его убийстве «В столичных аэропортах и Ж/Д вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров. Правоохранители изучают списки всех постояльцев отеля „Величъ Country Club“ (гостиница, возле которой было найдено тело — прим. URA.RU) за несколько месяцев», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время на территорию отеля посторонних не пропускают. В ходе проверок особое внимание правоохранители обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах. Оперативники начали осмотр камер видеонаблюдения, а также мониторинг автомобилей по системе «Поток». Тело Ильи Кивы обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. Одна из версий заключается в том, что экс-депутата Рады могли застрелить. «Украинская правда» заявила, что к преступлению причастна СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива мог догадываться о покушении.

После убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы сотрудники полиции организовали проверки. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В столичных аэропортах и Ж/Д вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров. Правоохранители изучают списки всех постояльцев отеля „Величъ Country Club“ (гостиница, возле которой было найдено тело — прим. URA.RU) за несколько месяцев», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время на территорию отеля посторонних не пропускают. В ходе проверок особое внимание правоохранители обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах. Оперативники начали осмотр камер видеонаблюдения, а также мониторинг автомобилей по системе «Поток». Тело Ильи Кивы обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. Одна из версий заключается в том, что экс-депутата Рады могли застрелить. «Украинская правда» заявила, что к преступлению причастна СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива мог догадываться о покушении.