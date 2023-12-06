После убийства Ильи Кивы в аэропортах и вокзалах Москвы начались проверки

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Силовики организовали усиленные поиски причастных к убийству Ильи Кивы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

После убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы сотрудники полиции организовали проверки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

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«В столичных аэропортах и Ж/Д вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров. Правоохранители изучают списки всех постояльцев отеля „Величъ Country Club“ (гостиница, возле которой было найдено тело — прим. URA.RU) за несколько месяцев», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время на территорию отеля посторонних не пропускают.

В ходе проверок особое внимание правоохранители обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах. Оперативники начали осмотр камер видеонаблюдения, а также мониторинг автомобилей по системе «Поток».

Тело Ильи Кивы обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. Одна из версий заключается в том, что экс-депутата Рады могли застрелить. «Украинская правда» заявила, что к преступлению причастна СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива мог догадываться о покушении.

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После убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в аэропортах и железнодорожных вокзалах Москвы сотрудники полиции организовали проверки. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В столичных аэропортах и Ж/Д вокзалах ввели усиленные меры проверки пассажиров. Правоохранители изучают списки всех постояльцев отеля „Величъ Country Club“ (гостиница, возле которой было найдено тело — прим. URA.RU) за несколько месяцев», — пишет telegram-канал Mash. В настоящее время на территорию отеля посторонних не пропускают. В ходе проверок особое внимание правоохранители обращают на иностранцев и граждан с пропиской в южных регионах. Оперативники начали осмотр камер видеонаблюдения, а также мониторинг автомобилей по системе «Поток». Тело Ильи Кивы обнаружено в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. Одна из версий заключается в том, что экс-депутата Рады могли застрелить. «Украинская правда» заявила, что к преступлению причастна СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива мог догадываться о покушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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