За две недели до своей смерти экс-депутат Рады Илья Кива обвинил украинские элиты в производстве наркотиков для Украины и Евросоюза. С таким заявлением он выступил во время интервью.
«На тот момент в 2016 году наркокартель „Химпром“ получил возможность под кураторством Службы безопасности Украины, а непосредственно подполковника Леона начать производство наркотиков, и эти наркотики тогда еще не в тех масштабах, но уже попадали в Грузию и попадали частично в Евросоюз», — сказал Кива в интервью для издания «Известия» 24 ноября. По его словам, наркотики также распространялись по всей Украине.
Бывший депутат Рады отметил, что наркокартель вышел на производство с приходом к власти главы ГУ разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и экс-замминистра МВД Александра Гогиашвили. «Мэр Киева Виталий Кличко на самом деле всегда был за кадром сутенером. И, конечно, тем, кто распространил наркотики. Ежедневно в Киеве выходит на работу порядка около 1,5 тысячи проституток. И 70% из этих проституток они работают непосредственно на Кличко», — добавил Кива.
Тело экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы было найдено в Подмосковье. Одна из версий гласит, что бывшего политика застрелили. В украинских СМИ сообщили, что преступление совершила СБУ. По мнению бывшего украинского депутата Олега Царева, Кива догадывался о покушении.
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