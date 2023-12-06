Reuters: Киев запросил у США вертолеты Black Hawk и системы THAAD

07 декабря 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Украина требует от Вашингтона новых поставок вооружения Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальные представители минобороны Украина запросили у США помощь в виде системы противоракетной обороны THAAD, истребителей F/A-18 Hornet, а также вертолетов Apache и Black Hawk. Это следует из документа с запросом Киева. «Чиновники Министерства обороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“. В полный список вошли транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, истребители F-18 Hornet, ударные вертолеты Apache Apache, а также вертолет Black Hawk», — пишет издание Reuters со ссылкой на документ. Также в список запрашиваемой помощи вошли танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, которые Украина запрашивала ранее. Заключают документ беспилотники производства General Atomics и система противовоздушной обороны THAAD. Во время голосования Сената о выделении помощи Украине законопроект был заблокирован, так как не набрал нужное количество голосов. Проект предусматривает помощь не только Киеву, но и Израилю. Президент США Джо Байден заявил об угрозе финансовой помощи Украине без финансовый вливаний Запада.

Официальные представители минобороны Украина запросили у США помощь в виде системы противоракетной обороны THAAD, истребителей F/A-18 Hornet, а также вертолетов Apache и Black Hawk. Это следует из документа с запросом Киева. «Чиновники Министерства обороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“. В полный список вошли транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, истребители F-18 Hornet, ударные вертолеты Apache Apache, а также вертолет Black Hawk», — пишет издание Reuters со ссылкой на документ. Также в список запрашиваемой помощи вошли танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, которые Украина запрашивала ранее. Заключают документ беспилотники производства General Atomics и система противовоздушной обороны THAAD. Во время голосования Сената о выделении помощи Украине законопроект был заблокирован, так как не набрал нужное количество голосов. Проект предусматривает помощь не только Киеву, но и Израилю. Президент США Джо Байден заявил об угрозе финансовой помощи Украине без финансовый вливаний Запада.