06 декабря 2023

Reuters: Киев запросил у США вертолеты Black Hawk и системы THAAD

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Официальные представители минобороны Украина запросили у США помощь в виде системы противоракетной обороны THAAD, истребителей F/A-18 Hornet, а также вертолетов Apache и Black Hawk. Это следует из документа с запросом Киева.

«Чиновники Министерства обороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“. В полный список вошли транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, истребители F-18 Hornet, ударные вертолеты Apache Apache, а также вертолет Black Hawk», — пишет издание Reuters со ссылкой на документ.

Также в список запрашиваемой помощи вошли танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, которые Украина запрашивала ранее. Заключают документ беспилотники производства General Atomics и система противовоздушной обороны THAAD.

Во время голосования Сената о выделении помощи Украине законопроект был заблокирован, так как не набрал нужное количество голосов. Проект предусматривает помощь не только Киеву, но и Израилю. Президент США Джо Байден заявил об угрозе финансовой помощи Украине без финансовый вливаний Запада.

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Официальные представители минобороны Украина запросили у США помощь в виде системы противоракетной обороны THAAD, истребителей F/A-18 Hornet, а также вертолетов Apache и Black Hawk. Это следует из документа с запросом Киева. «Чиновники Министерства обороны Украины представили „перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины“. В полный список вошли транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, истребители F-18 Hornet, ударные вертолеты Apache Apache, а также вертолет Black Hawk», — пишет издание Reuters со ссылкой на документ. Также в список запрашиваемой помощи вошли танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, которые Украина запрашивала ранее. Заключают документ беспилотники производства General Atomics и система противовоздушной обороны THAAD. Во время голосования Сената о выделении помощи Украине законопроект был заблокирован, так как не набрал нужное количество голосов. Проект предусматривает помощь не только Киеву, но и Израилю. Президент США Джо Байден заявил об угрозе финансовой помощи Украине без финансовый вливаний Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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