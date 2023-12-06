Байден ждет эффекта домино в случае отказа США помогать Украине

07 декабря 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Байден опасается за дельнейшую судьбу Киева без поддержки США Фото: Official White House / Adam Schultz Поддержка Украины союзниками без финансовых вливаний Вашингтона находится под угрозой. Свои опасения выразил президент США Джо Байден. «Весь мир смотрит, что сделают США. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что сделает Япония? G7? Что произойдет в контексте наших союзников по НАТО, что они сделают?» — заявил американский лидер в своем спецобращении. Американский Конгресс после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не согласовал ни одного пакета помощи киевскому режиму. Сенат США выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиарда долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Так Чехия уже приостановила поставки вооружения на Украину из-за угрозы собственной безопасности. Аналогичное решение приняли власти Словакии. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что военная помощь Киеву не приведет к мирному урегулированию конфликта.

Поддержка Украины союзниками без финансовых вливаний Вашингтона находится под угрозой. Свои опасения выразил президент США Джо Байден. «Весь мир смотрит, что сделают США. Подумайте, если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что сделает Япония? G7? Что произойдет в контексте наших союзников по НАТО, что они сделают?» — заявил американский лидер в своем спецобращении. Американский Конгресс после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не согласовал ни одного пакета помощи киевскому режиму. Сенат США выступил с идеей сократить финансовую помощь Киеву до 4,5 миллиарда долларов, в то время как Белый дом запрашивал на эти цели 24 миллиарда. Так Чехия уже приостановила поставки вооружения на Украину из-за угрозы собственной безопасности. Аналогичное решение приняли власти Словакии. Глава МИД республики Юрай Бланар заявил, что военная помощь Киеву не приведет к мирному урегулированию конфликта.