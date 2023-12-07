Главный свердловский десантник, обвиняемый во взятке, получил высокий статус на фронте

Глава свердловского Союза десантников Тетерин стал замполитом в батальоне «Урал»

07 декабря 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин стал замполитом в батальоне «Урал» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин, уехавший в зону проведения спецоперации, стал заместителем командира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ЦВО (Центральный военный округ). «Женя активно делится с молодыми солдатами своим боевым опытом (С 1986 по 1988 год он проходил военную службу в составе одной из самых воюющих частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане — 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, в разведывательной роте — прим. ред). После того как он получил офицерское звание, его решили назначить на другую должность. С недавних пор Тетерин замполит в штурмовом батальоне „Урал“», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Евгению Тетерину. Он подтвердил журналисту агентства информацию о новой должности. «На данный момент я нахожусь в зоне СВО. Информация о том, что я замполит в добровольческом батальоне „Урал“, соответствует действительности», — отметил он. В 2021 году Тетерин попал в коррупционный скандал. Его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме три миллиона рублей, которые, по версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы. Обвинение уверяет, что взятка предполагалась для того, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже его перевели под домашний арест. В 2022 году он уехал на спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин, уехавший в зону проведения спецоперации, стал заместителем командира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к ЦВО (Центральный военный округ). «Женя активно делится с молодыми солдатами своим боевым опытом (С 1986 по 1988 год он проходил военную службу в составе одной из самых воюющих частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане — 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, в разведывательной роте — прим. ред). После того как он получил офицерское звание, его решили назначить на другую должность. С недавних пор Тетерин замполит в штурмовом батальоне „Урал“», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Евгению Тетерину. Он подтвердил журналисту агентства информацию о новой должности. «На данный момент я нахожусь в зоне СВО. Информация о том, что я замполит в добровольческом батальоне „Урал“, соответствует действительности», — отметил он. В 2021 году Тетерин попал в коррупционный скандал. Его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме три миллиона рублей, которые, по версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы. Обвинение уверяет, что взятка предполагалась для того, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже его перевели под домашний арест. В 2022 году он уехал на спецоперацию.