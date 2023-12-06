06 декабря 2023

В Тюмени девочки-подростки получили реальные сроки за избиение инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Инцидент произошел в августе 2022 года в селе Вагай Фото:

Три тюменские девочки-подростка, которые избили мужчину на железнодорожном вокзале села Вагай, получили реальные сроки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд, учитывая все доказательства дела, назначил Алене А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии. Екатерине К. — наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анастасии А. — лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее URA.RU писало, что в Вагае подростки избили мужчину на вокзале. Пострадавшего госпитализировали, а СУ СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело. Конфликт произошел из-за отказа тюменца выпить алкоголь с девочками.

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Три тюменские девочки-подростка, которые избили мужчину на железнодорожном вокзале села Вагай, получили реальные сроки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая все доказательства дела, назначил Алене А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии. Екатерине К. — наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анастасии А. — лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении пресс-службы судов. Ранее URA.RU писало, что в Вагае подростки избили мужчину на вокзале. Пострадавшего госпитализировали, а СУ СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело. Конфликт произошел из-за отказа тюменца выпить алкоголь с девочками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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