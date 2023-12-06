В Тюмени девочки-подростки получили реальные сроки за избиение инвалида

07 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в августе 2022 года в селе Вагай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три тюменские девочки-подростка, которые избили мужчину на железнодорожном вокзале села Вагай, получили реальные сроки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая все доказательства дела, назначил Алене А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии. Екатерине К. — наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анастасии А. — лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении пресс-службы судов. Ранее URA.RU писало, что в Вагае подростки избили мужчину на вокзале. Пострадавшего госпитализировали, а СУ СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело. Конфликт произошел из-за отказа тюменца выпить алкоголь с девочками.

Три тюменские девочки-подростка, которые избили мужчину на железнодорожном вокзале села Вагай, получили реальные сроки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд, учитывая все доказательства дела, назначил Алене А. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии. Екатерине К. — наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анастасии А. — лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении пресс-службы судов. Ранее URA.RU писало, что в Вагае подростки избили мужчину на вокзале. Пострадавшего госпитализировали, а СУ СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело. Конфликт произошел из-за отказа тюменца выпить алкоголь с девочками.