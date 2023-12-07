Пермский робот начал учить школьников в ЯНАО

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Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робот
Promobot приехал в поселок Тазовский Фото:

Робот от пермской компании Promobot начал работать в средней школе поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа. Он знает несколько языков и основы школьной программы, говорят производители. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот может найти индивидуальный подход к каждому ребенку.

«Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика», — рассказал URA.RU Кивокурцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что робот стал руководить лабораторией Пермского Политеха. Для него даже изменили учебный план — часть лабораторных проходит без преподавателей, которых заменил робот.

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Робот от пермской компании Promobot начал работать в средней школе поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа. Он знает несколько языков и основы школьной программы, говорят производители. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот может найти индивидуальный подход к каждому ребенку. «Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика», — рассказал URA.RU Кивокурцев. Ранее URA.RU рассказывало, что робот стал руководить лабораторией Пермского Политеха. Для него даже изменили учебный план — часть лабораторных проходит без преподавателей, которых заменил робот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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