Пермский робот начал учить школьников в ЯНАО

07 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Promobot приехал в поселок Тазовский Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Робот от пермской компании Promobot начал работать в средней школе поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа. Он знает несколько языков и основы школьной программы, говорят производители. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот может найти индивидуальный подход к каждому ребенку. «Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика», — рассказал URA.RU Кивокурцев. Ранее URA.RU рассказывало, что робот стал руководить лабораторией Пермского Политеха. Для него даже изменили учебный план — часть лабораторных проходит без преподавателей, которых заменил робот.

Робот от пермской компании Promobot начал работать в средней школе поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа. Он знает несколько языков и основы школьной программы, говорят производители. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот может найти индивидуальный подход к каждому ребенку. «Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика», — рассказал URA.RU Кивокурцев. Ранее URA.RU рассказывало, что робот стал руководить лабораторией Пермского Политеха. Для него даже изменили учебный план — часть лабораторных проходит без преподавателей, которых заменил робот.