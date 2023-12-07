Пермский робот начал учить школьников в ЯНАО

Робот от пермской компании Promobot начал работать в средней школе поселка Тазовского Ямало-Ненецкого автономного округа. Он знает несколько языков и основы школьной программы, говорят производители. Директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что робот может найти индивидуальный подход к каждому ребенку.
«Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Каждый ребенок уникален, и робот, оснащенный передовыми технологиями и искусственным интеллектом, способен адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого ученика», — рассказал URA.RU Кивокурцев.
Ранее URA.RU рассказывало, что робот стал руководить лабораторией Пермского Политеха. Для него даже изменили учебный план — часть лабораторных проходит без преподавателей, которых заменил робот.
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