Пермской поликлинике №7 подыскали молодого врача из Башкирии

07 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Алия Хамитова перехала в Пермский край из Башкирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поликлинике №7 Перми приступила к работе молодой специалист по медицинской профилактике Алия Хамитова. Медик переехала в Прикамье из Башкирии. В краевой столице она окончила Пермский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», говорится на сайте правительства региона. «Алия Хамитова, окончив Пермский государственный медуниверситет по специальности „Лечебное дело“, решила остаться жить и работать в Перми, после чего трудоустроилась в городскую поликлинику №7. Сейчас о переезде в столицу Прикамья всерьез задумались родители Алии», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Задача медика — предотвращение болезней, инвалидности, травм или преждевременной смерти. Сейчас в поликлинике №7 работают 16 молодых врачей, восемь из них — участковые терапевты. Губернатор Дмитрий Махонин ранее отмечал, что проблема нехватки кадров в медучреждениях региона решается, в том числе, за счет реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Целевиками» в медвузах Пермского края сейчас являются свыше 1100 студентов и 275 ординаторов. Ранее в Пермском крае расширили перечень населенных пунктов, в которых врачи смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Она предоставляется специалистам, которые переезжают в отдаленные населенные пункты. Помимо этого, в Пермском крае бесплатно предоставляю землю врачам. Кадровую проблему власти Прикамья решили решить за счет привлечения специалистов из других регионов. Ожидается, что в поликлиники и больницы приедут работать медики из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поликлинике №7 Перми приступила к работе молодой специалист по медицинской профилактике Алия Хамитова. Медик переехала в Прикамье из Башкирии. В краевой столице она окончила Пермский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», говорится на сайте правительства региона. «Алия Хамитова, окончив Пермский государственный медуниверситет по специальности „Лечебное дело“, решила остаться жить и работать в Перми, после чего трудоустроилась в городскую поликлинику №7. Сейчас о переезде в столицу Прикамья всерьез задумались родители Алии», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Задача медика — предотвращение болезней, инвалидности, травм или преждевременной смерти. Сейчас в поликлинике №7 работают 16 молодых врачей, восемь из них — участковые терапевты. Губернатор Дмитрий Махонин ранее отмечал, что проблема нехватки кадров в медучреждениях региона решается, в том числе, за счет реализации нацпроекта «Здравоохранение». «Целевиками» в медвузах Пермского края сейчас являются свыше 1100 студентов и 275 ординаторов. Ранее в Пермском крае расширили перечень населенных пунктов, в которых врачи смогут получить единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Она предоставляется специалистам, которые переезжают в отдаленные населенные пункты. Помимо этого, в Пермском крае бесплатно предоставляю землю врачам. Кадровую проблему власти Прикамья решили решить за счет привлечения специалистов из других регионов. Ожидается, что в поликлиники и больницы приедут работать медики из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов.