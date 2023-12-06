Махонин пообщался с жителями накануне прямого эфира Путина

Главные заявления

06 декабря 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Махонину поступило свыше двух тысяч обращений Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 6 декабря пообщался с жителями региона в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего Дмитрию Махонину поступило 2269 обращений. Из них 1716 было взято в работу, 183 — решено, одно — просрочено. Через соцсеть «ВКонтакте» было направлено 96% запросов, в бот Telegram пришло 3% запросов, еще 1% поступил через «Одноклассники». Больше всего жителей волновали вопросы ремонта дорог, ЖКХ, соцзащиты, благоустройства. Прямой эфир губернатора традиционно длился один час. Именно столько времени каждый год главы Пермского края отводят этому формату общения. О нехватке врачей Первым делом Дмитрий Махонин прокомментировал проблему нехватки кадров в медицине. Благодаря разного рода программам в этом году удалось привлечь 220 человек, в том числе, из других регионов. «Очень важно, чтобы молодые ребята поступали в медвузы и медколледжи. А для того, чтобы профессия врача стала модной важно создавать условия. Мы в этом году поставили в медучреждения 7 тысяч медицинских аппаратов. Построено восемь новых лечебных учреждения, ведется ремонт действующих зданий», — отметил Махонин. О школе на Липовой горе Отвечая на вопрос жительницы микрорайона «Липовая гора» о том, что здесь нет школы и ребята вынуждены добираться по опасному пути до соседнего учреждения, Махонин заявил, что власти проработают вопрос. Вместе с администрацией города он постараются подыскать подходящее помещение под начальную школу. О новом транспорте До конца года в Пермь прибудет 20 новых трамваев модели «Львенок». Всего в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста-Пермь» ожидается поставка 44 вагонов. «В парка сегодня 90 трамваев. Будет обновлено 70. Это означает, что старые трамваи уйдут из краевой столицы», — отметил Махонин. При поддержке федерации в Пермь закуплено 16 электробусов. А за последние три года в крае было обновлено 1200 автобусов, и совсем скоро прибудут еще 93. Также власти договорились о покупке двух судов «Валдай», которые будут курсировать по маршруту «Пермь-Оханск-Оса». Об авариной новостройке на Парковом Дмитрий Махонин пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по ул. Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом был построен во второй половине нулевых. Фонд капремонта выбрал подрядчика для ремонта, но тот обязательства не выполнил. Сейчас идут суды. Важно понять реальное состояние дома и почитать потребность в финансировании, отметил Махонин. Больше всего жителей волновали вопросы благоустройства Скриншот трансляции со страницы Махонина в соцсети «ВКонтакте» О переполненных мусорках Губернатор Пермского края анонсировал, что в следующем году муниципалитеты получат деньги на обустройство новых контейнерных площадок и покупку мусорных баков. По словам Махонина, проблема с переполненными контейнерами связана с тем, что некоторые из них не соответствуют объему мусора, который в него приносят жители. Об объектах культурного наследия Махонин заверил, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. Сейчас идет проектирование, глава региона надеется, что оно закончится в следующем году. И здание 1865—1876 годов постройки приобретет исторический вид. О вейпах Дмитрий Махонин считает, что он бы лично вообще запретил вейпы. Но это федеральные полномочия. А в Пермском крае ввели ограничения по их продаже в ларьках. О трещинах дома в ЖК «Любимов» Много обращения в ходе эфира поступило Махонину по поводу ситуации в новом доме по ул. Дощеникова, 1 в ЖК «Любимов» в Березниках. Жилой комплекс строился для переселения жителей из зоны провалов почти 15 лет. И в этом доме идут трещины, жители бьют тревогу. Губернатор попросил минЖКХ взять вопрос на контроль. О фестивалях к 300-летию Привыкшие к праздникам за лето-2023 пермяки спросили, сохранятся ли эти традиции. Махонин заявил, что власти хотят сделать ежегодными некоторые мероприятия фестиваля «Город встреч». Праздники людям нужны, но это должны быть не просто гулянки, а события, связанные с развитием патриотизма, спорта, образования. О поддержке участников СВО Власти окажут всю необходимую поддержку вернувшимся с СВО военнослужащим. В первую очередь, в части реабилитации. Уже реализуется комплекс мер, и никто без внимания не останется. О новом скейт-парке Вместе с городскими властями край «будет думать», что делать с действующим экстрим-парком в Перми. Есть жалобы, что его затапливает во время дождей. Сейчас мэрия проводит обследование, по итогам которого будет принято решение. О новом юбилее Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Юбилей будет в 2030 году. Первое заседание оргкомитета будет 8 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 6 декабря пообщался с жителями региона в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего Дмитрию Махонину поступило 2269 обращений. Из них 1716 было взято в работу, 183 — решено, одно — просрочено. Через соцсеть «ВКонтакте» было направлено 96% запросов, в бот Telegram пришло 3% запросов, еще 1% поступил через «Одноклассники». Больше всего жителей волновали вопросы ремонта дорог, ЖКХ, соцзащиты, благоустройства. Прямой эфир губернатора традиционно длился один час. Именно столько времени каждый год главы Пермского края отводят этому формату общения. О нехватке врачей Первым делом Дмитрий Махонин прокомментировал проблему нехватки кадров в медицине. Благодаря разного рода программам в этом году удалось привлечь 220 человек, в том числе, из других регионов. «Очень важно, чтобы молодые ребята поступали в медвузы и медколледжи. А для того, чтобы профессия врача стала модной важно создавать условия. Мы в этом году поставили в медучреждения 7 тысяч медицинских аппаратов. Построено восемь новых лечебных учреждения, ведется ремонт действующих зданий», — отметил Махонин. О школе на Липовой горе Отвечая на вопрос жительницы микрорайона «Липовая гора» о том, что здесь нет школы и ребята вынуждены добираться по опасному пути до соседнего учреждения, Махонин заявил, что власти проработают вопрос. Вместе с администрацией города он постараются подыскать подходящее помещение под начальную школу. О новом транспорте До конца года в Пермь прибудет 20 новых трамваев модели «Львенок». Всего в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста-Пермь» ожидается поставка 44 вагонов. «В парка сегодня 90 трамваев. Будет обновлено 70. Это означает, что старые трамваи уйдут из краевой столицы», — отметил Махонин. При поддержке федерации в Пермь закуплено 16 электробусов. А за последние три года в крае было обновлено 1200 автобусов, и совсем скоро прибудут еще 93. Также власти договорились о покупке двух судов «Валдай», которые будут курсировать по маршруту «Пермь-Оханск-Оса». Об авариной новостройке на Парковом Дмитрий Махонин пообещал вместе с администрацией города найти деньги на ремонт дома по ул. Подлесная, 3а в микрорайоне Парковый. Дом был построен во второй половине нулевых. Фонд капремонта выбрал подрядчика для ремонта, но тот обязательства не выполнил. Сейчас идут суды. Важно понять реальное состояние дома и почитать потребность в финансировании, отметил Махонин. О переполненных мусорках Губернатор Пермского края анонсировал, что в следующем году муниципалитеты получат деньги на обустройство новых контейнерных площадок и покупку мусорных баков. По словам Махонина, проблема с переполненными контейнерами связана с тем, что некоторые из них не соответствуют объему мусора, который в него приносят жители. Об объектах культурного наследия Махонин заверил, что вопрос с ремонтом Гостиного двора, объекта культурного наследия в Кунгуре, в ближайшее время будет решен. Сейчас идет проектирование, глава региона надеется, что оно закончится в следующем году. И здание 1865—1876 годов постройки приобретет исторический вид. О вейпах Дмитрий Махонин считает, что он бы лично вообще запретил вейпы. Но это федеральные полномочия. А в Пермском крае ввели ограничения по их продаже в ларьках. О трещинах дома в ЖК «Любимов» Много обращения в ходе эфира поступило Махонину по поводу ситуации в новом доме по ул. Дощеникова, 1 в ЖК «Любимов» в Березниках. Жилой комплекс строился для переселения жителей из зоны провалов почти 15 лет. И в этом доме идут трещины, жители бьют тревогу. Губернатор попросил минЖКХ взять вопрос на контроль. О фестивалях к 300-летию Привыкшие к праздникам за лето-2023 пермяки спросили, сохранятся ли эти традиции. Махонин заявил, что власти хотят сделать ежегодными некоторые мероприятия фестиваля «Город встреч». Праздники людям нужны, но это должны быть не просто гулянки, а события, связанные с развитием патриотизма, спорта, образования. О поддержке участников СВО Власти окажут всю необходимую поддержку вернувшимся с СВО военнослужащим. В первую очередь, в части реабилитации. Уже реализуется комплекс мер, и никто без внимания не останется. О новом скейт-парке Вместе с городскими властями край «будет думать», что делать с действующим экстрим-парком в Перми. Есть жалобы, что его затапливает во время дождей. Сейчас мэрия проводит обследование, по итогам которого будет принято решение. О новом юбилее Махонин возглавил оргкомитет по подготовке 600-летия Соликамска. Юбилей будет в 2030 году. Первое заседание оргкомитета будет 8 декабря.