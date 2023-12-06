В Ноябрьске приняли бюджет города на 2024 год

Депутаты городской думы утвердили бюджет Ноябрьска (ЯНАО) на следующий год. Он бездефицитный и социально направленный, сообщает в социальных сетях глава города Алексей Романов.
«Социальный блок — основной. Средства на образование (8 млрд 27 млн) — это традиционно самая большая и многосоставная статья расходов. В городе 28 детских садов и 14 школ. Наш губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2024-й Годом детства. Это значит, что еще больше внимания будет уделено созданию инфраструктуры для развития подрастающих ямальцев, — комментирует Алексей Романов.
Доходы казны Ноябрьска составят 19,9 млрд рублей, столько же запланировано на расходы. Средства пойдут на организацию обучения, питание, дополнительное образование. Чуть более 700 млн рублей направят на летний отдых детей, трудоустройство юношей и девушек, работу подростково-молодежных клубов и объединений.
Также немало расходов потребует переселение горожан из ветхого жилья, благоустройство территорий, в том числе побережья озера Ханто и сквера на улице Дружбы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Необходимо субсидировать пассажирские перевозки, ремонтировать дороги и электросети.
Средства на образование (8 млрд 27 млн) — это традиционно самая большая и многосоставная статья расходов Ноябрьска
Депутаты городской думы утвердили бюджет Ноябрьска (ЯНАО) на следующий год. Он бездефицитный и социально направленный, сообщает в социальных сетях глава города Алексей Романов. «Социальный блок — основной. Средства на образование (8 млрд 27 млн) — это традиционно самая большая и многосоставная статья расходов. В городе 28 детских садов и 14 школ. Наш губернатор Дмитрий Артюхов объявил 2024-й Годом детства. Это значит, что еще больше внимания будет уделено созданию инфраструктуры для развития подрастающих ямальцев, — комментирует Алексей Романов. Доходы казны Ноябрьска составят 19,9 млрд рублей, столько же запланировано на расходы. Средства пойдут на организацию обучения, питание, дополнительное образование. Чуть более 700 млн рублей направят на летний отдых детей, трудоустройство юношей и девушек, работу подростково-молодежных клубов и объединений. Также немало расходов потребует переселение горожан из ветхого жилья, благоустройство территорий, в том числе побережья озера Ханто и сквера на улице Дружбы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Необходимо субсидировать пассажирские перевозки, ремонтировать дороги и электросети.