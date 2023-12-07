Жительница Первоуральска Виктория, двухлетнюю дочь которой, предположительно, убил сожитель Иван Бекурин, соврала полицейским, что мужчина не избивал девочку, боясь его. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что призналась, лишь когда Бекурина задержали.
«В его присутствии я боялась сказать правду. Но когда его (Ивана Бекурина — прим. URA.RU) увезли, то сразу все рассказала [силовикам]», — пояснила Виктория. По ее словам, по делу она проходит в качестве потерпевшей. «Все показания я уже дала в прокуратуре», — добавила женщина.
Трагедия, по словам родственницы женщины, произошла 5 декабря. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина избивал малышку продолжительное время. А убил ребенка он из-за личной неприязни, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.
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