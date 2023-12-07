Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото

Свердловчанка врала полицейским о гибели дочки, боясь сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
Силовики задержали подозреваемого в убийстве двухлетней девочки (архивное фото) Фото:

Жительница Первоуральска Виктория, двухлетнюю дочь которой, предположительно, убил сожитель Иван Бекурин, соврала полицейским, что мужчина не избивал девочку, боясь его. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что призналась, лишь когда Бекурина задержали.

«В его присутствии я боялась сказать правду. Но когда его (Ивана Бекурина — прим. URA.RU) увезли, то сразу все рассказала [силовикам]», — пояснила Виктория. По ее словам, по делу она проходит в качестве потерпевшей. «Все показания я уже дала в прокуратуре», — добавила женщина.

Трагедия, по словам родственницы женщины, произошла 5 декабря. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина избивал малышку продолжительное время. А убил ребенка он из-за личной неприязни, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Совместное фото Виктории и Ивана
Совместное фото Виктории и Ивана
Фото:
Бекурин с детьми Виктории
Бекурин с детьми Виктории
Фото:

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Жительница Первоуральска Виктория, двухлетнюю дочь которой, предположительно, убил сожитель Иван Бекурин, соврала полицейским, что мужчина не избивал девочку, боясь его. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что призналась, лишь когда Бекурина задержали. «В его присутствии я боялась сказать правду. Но когда его (Ивана Бекурина — прим. URA.RU) увезли, то сразу все рассказала [силовикам]», — пояснила Виктория. По ее словам, по делу она проходит в качестве потерпевшей. «Все показания я уже дала в прокуратуре», — добавила женщина. Трагедия, по словам родственницы женщины, произошла 5 декабря. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина избивал малышку продолжительное время. А убил ребенка он из-за личной неприязни, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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