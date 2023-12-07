Мать убитой девочки рассказала, почему врала свердловским силовикам. Фото

Свердловчанка врала полицейским о гибели дочки, боясь сожителя

07 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Силовики задержали подозреваемого в убийстве двухлетней девочки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Первоуральска Виктория, двухлетнюю дочь которой, предположительно, убил сожитель Иван Бекурин, соврала полицейским, что мужчина не избивал девочку, боясь его. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что призналась, лишь когда Бекурина задержали. «В его присутствии я боялась сказать правду. Но когда его (Ивана Бекурина — прим. URA.RU) увезли, то сразу все рассказала [силовикам]», — пояснила Виктория. По ее словам, по делу она проходит в качестве потерпевшей. «Все показания я уже дала в прокуратуре», — добавила женщина. Трагедия, по словам родственницы женщины, произошла 5 декабря. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина избивал малышку продолжительное время. А убил ребенка он из-за личной неприязни, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Совместное фото Виктории и Ивана Фото: соцсети Ивана Бекурина Бекурин с детьми Виктории Фото: соцсети Ивана Бекурина

Жительница Первоуральска Виктория, двухлетнюю дочь которой, предположительно, убил сожитель Иван Бекурин, соврала полицейским, что мужчина не избивал девочку, боясь его. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что призналась, лишь когда Бекурина задержали. «В его присутствии я боялась сказать правду. Но когда его (Ивана Бекурина — прим. URA.RU) увезли, то сразу все рассказала [силовикам]», — пояснила Виктория. По ее словам, по делу она проходит в качестве потерпевшей. «Все показания я уже дала в прокуратуре», — добавила женщина. Трагедия, по словам родственницы женщины, произошла 5 декабря. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина избивал малышку продолжительное время. А убил ребенка он из-за личной неприязни, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.