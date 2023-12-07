В строящуюся курганскую школу провели природный газ

В котельную строящейся школы на 1100 мест в городе Шадринске (Курганская область) проведен природный газ. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.
«В Шадринске газифицирована новая школа», — рассказали в пресс-службе мэрии Шадринска, ссылаясь на компанию «Газпром газораспределение Курган». Газ провели в котельную школы.
Сотрудники компании установили пункт газовой редукции, выполнили наладку и запустили ресурс в школу. Запуск отопления поможет отделочникам работать в зимний период внутри школы.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура предупредила подрядчика, ведущего строительство школы в Шадринске. Строительная организация затягивает сроки сдачи объекта, который планировалось принять в ноябре.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.