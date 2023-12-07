07 декабря 2023

В строящуюся курганскую школу провели природный газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Природный газ провели в строящуюся школу Шадринска Фото:

В котельную строящейся школы на 1100 мест в городе Шадринске (Курганская область) проведен природный газ. Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

«В Шадринске газифицирована новая школа», — рассказали в пресс-службе мэрии Шадринска, ссылаясь на компанию «Газпром газораспределение Курган». Газ провели в котельную школы.

Сотрудники компании установили пункт газовой редукции, выполнили наладку и запустили ресурс в школу. Запуск отопления поможет отделочникам работать в зимний период внутри школы.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура предупредила подрядчика, ведущего строительство школы в Шадринске. Строительная организация затягивает сроки сдачи объекта, который планировалось принять в ноябре.

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В котельную строящейся школы на 1100 мест в городе Шадринске (Курганская область) проведен природный газ. Об этом сообщает telegram-канал администрации города. «В Шадринске газифицирована новая школа», — рассказали в пресс-службе мэрии Шадринска, ссылаясь на компанию «Газпром газораспределение Курган». Газ провели в котельную школы. Сотрудники компании установили пункт газовой редукции, выполнили наладку и запустили ресурс в школу. Запуск отопления поможет отделочникам работать в зимний период внутри школы. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура предупредила подрядчика, ведущего строительство школы в Шадринске. Строительная организация затягивает сроки сдачи объекта, который планировалось принять в ноябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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