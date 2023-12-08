Голливудские актеры «обратились» к Владимиру Зеленскому по поводу его наркомании, пишет WSJФото: Официальный сайт президента Украины
Пранкеры нашли интересный способ заставить голливудских звезд посмеяться над недостатками президента Украины Владимира Зеленского, среди которых, возможно, присутствует наркотическая зависимость. Они оплачивали голливудским актерам запись видеообращений к некоему Владимиру, в которых они говорили о его наркомании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Российские киберпреступники и операторы влияния демонстрировали адаптивность на протяжении всей войны на Украине, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и подорвать источники внутренней и внешней поддержки Киева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что «обращения к Зеленскому» по поводу его наркомании были записаны с помощью сервиса Cameo для платных поздравлений. Звезды из Голливуда посвящали свои ролики некому Владимиру, в которых они говорили о его наркотической зависимости.
Американский актер Джон Макгинли, известный по сериалу «Клиника», обратился к Зеленскому, призывая его лечиться от наркомании. Актер выразил свою поддержку и советовал Зеленскому проявить заботу о себе. Макгинли отметил, что это сложная ситуация, и посоветовал украинскому лидеру обратиться к доброте как к спасению. Среди других актеров, записывающих ролики, были Элайджа Вуд и звезда сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис. Зеленский в 2016 году, который в то время еще не был на руководящей должности, был пойман с наркотиками. Об этом заявлял экс-депутат Рады Илья Кива.
Пранкеры нашли интересный способ заставить голливудских звезд посмеяться над недостатками президента Украины Владимира Зеленского, среди которых, возможно, присутствует наркотическая зависимость. Они оплачивали голливудским актерам запись видеообращений к некоему Владимиру, в которых они говорили о его наркомании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Российские киберпреступники и операторы влияния демонстрировали адаптивность на протяжении всей войны на Украине, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и подорвать источники внутренней и внешней поддержки Киева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что «обращения к Зеленскому» по поводу его наркомании были записаны с помощью сервиса Cameo для платных поздравлений. Звезды из Голливуда посвящали свои ролики некому Владимиру, в которых они говорили о его наркотической зависимости. Американский актер Джон Макгинли, известный по сериалу «Клиника», обратился к Зеленскому, призывая его лечиться от наркомании. Актер выразил свою поддержку и советовал Зеленскому проявить заботу о себе. Макгинли отметил, что это сложная ситуация, и посоветовал украинскому лидеру обратиться к доброте как к спасению. Среди других актеров, записывающих ролики, были Элайджа Вуд и звезда сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис. Зеленский в 2016 году, который в то время еще не был на руководящей должности, был пойман с наркотиками. Об этом заявлял экс-депутат Рады Илья Кива.