WSJ: голливудские актеры записывали видео о «наркомании Зеленского»

08 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Голливудские актеры «обратились» к Владимиру Зеленскому по поводу его наркомании, пишет WSJ Фото: Официальный сайт президента Украины Пранкеры нашли интересный способ заставить голливудских звезд посмеяться над недостатками президента Украины Владимира Зеленского, среди которых, возможно, присутствует наркотическая зависимость. Они оплачивали голливудским актерам запись видеообращений к некоему Владимиру, в которых они говорили о его наркомании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Российские киберпреступники и операторы влияния демонстрировали адаптивность на протяжении всей войны на Украине, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и подорвать источники внутренней и внешней поддержки Киева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что «обращения к Зеленскому» по поводу его наркомании были записаны с помощью сервиса Cameo для платных поздравлений. Звезды из Голливуда посвящали свои ролики некому Владимиру, в которых они говорили о его наркотической зависимости. Американский актер Джон Макгинли, известный по сериалу «Клиника», обратился к Зеленскому, призывая его лечиться от наркомании. Актер выразил свою поддержку и советовал Зеленскому проявить заботу о себе. Макгинли отметил, что это сложная ситуация, и посоветовал украинскому лидеру обратиться к доброте как к спасению. Среди других актеров, записывающих ролики, были Элайджа Вуд и звезда сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис. Зеленский в 2016 году, который в то время еще не был на руководящей должности, был пойман с наркотиками. Об этом заявлял экс-депутат Рады Илья Кива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пранкеры нашли интересный способ заставить голливудских звезд посмеяться над недостатками президента Украины Владимира Зеленского, среди которых, возможно, присутствует наркотическая зависимость. Они оплачивали голливудским актерам запись видеообращений к некоему Владимиру, в которых они говорили о его наркомании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Российские киберпреступники и операторы влияния демонстрировали адаптивность на протяжении всей войны на Украине, пробуя новые способы получить преимущество на поле боя и подорвать источники внутренней и внешней поддержки Киева», — говорится в материале газеты. Там добавили, что «обращения к Зеленскому» по поводу его наркомании были записаны с помощью сервиса Cameo для платных поздравлений. Звезды из Голливуда посвящали свои ролики некому Владимиру, в которых они говорили о его наркотической зависимости. Американский актер Джон Макгинли, известный по сериалу «Клиника», обратился к Зеленскому, призывая его лечиться от наркомании. Актер выразил свою поддержку и советовал Зеленскому проявить заботу о себе. Макгинли отметил, что это сложная ситуация, и посоветовал украинскому лидеру обратиться к доброте как к спасению. Среди других актеров, записывающих ролики, были Элайджа Вуд и звезда сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис. Зеленский в 2016 году, который в то время еще не был на руководящей должности, был пойман с наркотиками. Об этом заявлял экс-депутат Рады Илья Кива.