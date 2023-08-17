Актер сериала «Клиника» призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

17 августа 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Макгинли посоветовал Зеленскому позаботиться о себе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбой лечиться от наркомании. Об этом он заявил в соцсети. «За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — заявил актер в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Он отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, из которого ему будет нелегко выбраться. Поэтому Макгинли посоветовал украинскому лидеру проявить заботу к самому себе. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщал, что Зеленского ловили с наркотиками. По его словам, инцидент произошел в 2016 году, когда действующий президент Украины еще не занимал руководящий пост.

Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбой лечиться от наркомании. Об этом он заявил в соцсети. «За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — заявил актер в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Он отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, из которого ему будет нелегко выбраться. Поэтому Макгинли посоветовал украинскому лидеру проявить заботу к самому себе. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщал, что Зеленского ловили с наркотиками. По его словам, инцидент произошел в 2016 году, когда действующий президент Украины еще не занимал руководящий пост.