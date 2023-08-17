Актер сериала «Клиника» призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

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Макгинли посоветовал Зеленскому позаботиться о себе Фото:
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Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбой лечиться от наркомании. Об этом он заявил в соцсети.

«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — заявил актер в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Он отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, из которого ему будет нелегко выбраться. Поэтому Макгинли посоветовал украинскому лидеру проявить заботу к самому себе.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщал, что Зеленского ловили с наркотиками. По его словам, инцидент произошел в 2016 году, когда действующий президент Украины еще не занимал руководящий пост.

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Американский актер Джон Макгинли, сыгравший роль в сериале «Клиника», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбой лечиться от наркомании. Об этом он заявил в соцсети. «За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — заявил актер в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России). Он отметил, что Зеленский оказался в сложном положении, из которого ему будет нелегко выбраться. Поэтому Макгинли посоветовал украинскому лидеру проявить заботу к самому себе. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщал, что Зеленского ловили с наркотиками. По его словам, инцидент произошел в 2016 году, когда действующий президент Украины еще не занимал руководящий пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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