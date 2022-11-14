Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленского ловили с наркотиками

Зеленского ловили за употреблением нарктиков в 2016 годуФото: Официальный сайт президента Украины
Президента Украины Владимира Зеленского в 2016 году, когда он еще не занимал руководящий пост, ловили с наркотиками. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, который ранее занимал пост главы департамента по борьбе с наркопреступностью в полиции Украины, Илья Кива.
«Нужно было его в 2016 году посадить за ношение и употребление наркотиков — скольких бы людей сохранил. Мне тогда все вокруг говорили: да оставь ты клоуна — пусть нюхает, смешнее прыгать будет. Оставил — допрыгался», — написал Кива в своем telegram-канале.
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Президента Украины Владимира Зеленского в 2016 году, когда он еще не занимал руководящий пост, ловили с наркотиками. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, который ранее занимал пост главы департамента по борьбе с наркопреступностью в полиции Украины, Илья Кива. «Нужно было его в 2016 году посадить за ношение и употребление наркотиков — скольких бы людей сохранил. Мне тогда все вокруг говорили: да оставь ты клоуна — пусть нюхает, смешнее прыгать будет. Оставил — допрыгался», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что украинский лидер давно употребляет наркотики. Это подтвердил и нарколог Василий Шуров, который заметил в поведении украинского лидера маркеры, указывающие на употребление наркотиков. Также подтверждает его пребывание в алкогольном или наркотическом опьянении то, что Зеленский постоянно говорит противоположные вещи, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.