В ЯНАО пройдет церемония вручения премии за вклад в развитие Арктики

В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет церемония вручения национальной премии «Хранители Севера». Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард».
«Салехард готовится встретить Хранителей Севера: церемония вручения национальной премии в честь 93-летия Ямала. 9 декабря, в культурно-деловом центре встретятся 130 номинантов», — говорится в сообщении.
«Хранители Севера» — это первая в стране премия, которая ориентирована на социальную поддержку и развитие важных проектов для регионов Арктики. В мероприятие примут участие исследователи, экологи, путешественники, предприниматели, журналисты и блогеры со всей страны.
Ранее URA.RU сообщило о создании арктической премии «Хранители Севера». В конкурсе можно принять участие в семи номинациях.
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