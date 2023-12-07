07 декабря 2023

В ЯНАО пройдет церемония вручения премии за вклад в развитие Арктики

В Салехарде пройдет церемония вручения арктической премии «Хранители Севера»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Номинанты арктической премии получат награды за развитие северных регионов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет церемония вручения национальной премии «Хранители Севера». Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард».

«Салехард готовится встретить Хранителей Севера: церемония вручения национальной премии в честь 93-летия Ямала. 9 декабря, в культурно-деловом центре встретятся 130 номинантов», — говорится в сообщении.

«Хранители Севера» — это первая в стране премия, которая ориентирована на социальную поддержку и развитие важных проектов для регионов Арктики. В мероприятие примут участие исследователи, экологи, путешественники, предприниматели, журналисты и блогеры со всей страны.

Ранее URA.RU сообщило о создании арктической премии «Хранители Севера». В конкурсе можно принять участие в семи номинациях.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет церемония вручения национальной премии «Хранители Севера». Об этом сообщили в telegram-канале «Медиацентр Салехард». «Салехард готовится встретить Хранителей Севера: церемония вручения национальной премии в честь 93-летия Ямала. 9 декабря, в культурно-деловом центре встретятся 130 номинантов», — говорится в сообщении. «Хранители Севера» — это первая в стране премия, которая ориентирована на социальную поддержку и развитие важных проектов для регионов Арктики. В мероприятие примут участие исследователи, экологи, путешественники, предприниматели, журналисты и блогеры со всей страны. Ранее URA.RU сообщило о создании арктической премии «Хранители Севера». В конкурсе можно принять участие в семи номинациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...