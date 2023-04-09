В ЯНАО учредили специальную арктическую премию

Правительство ЯНАО и Русское географическое общество учредили премию России «Хранители Севера»

Проект поможет людям, которые работают над социально значимыми арктическими проектами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО стартовал проект «Хранители Севера» — первая в России премия посвященная развитию Арктики. На сайте правительства ЯНАО сообщается, что окружные власти выступили ее соучредителями совместно с Русским географическим обществом.

«К участию приглашаются путешественники и журналисты, блогеры и экологи, предприниматели и исследователи. Конкурс будут проводить один раз в два года, его основная цель — поддержать людей, которые работают над социально значимыми арктическими проектами», — говорится в сообщении правительства.

Конкурс пройдет в семи номинациях: «Путешествие и экспедиция», «Сохранение культурного наследия», «Лучший экологический проект», «Защита окружающей среды и биологических ресурсов», «Лучшее освещение в СМИ», «Лучшее освещение в СМИ», «Фоторабота» и «Человек в Арктике».

Победители шести номинаций получат премии в размере 100 тысяч рублей и кубки. Получивший признание в номинации «Человек в Арктике» — кубок «Хранители Севера». Номинантов на нее выдвигает оргкомитет и экспертный совет, подать заявку можно по ссылке до 10 июля.