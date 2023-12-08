Политика ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян 08 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 + Уровень доверия к Владимиру Путину составил 75,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. С таким ответом выступили 78,5% из них, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов», — сообщили во ВЦИОМ. По результатам опроса, одобрительно к деятельности российского президента относятся 75,8% россиян. Ранее сообщалось о рейтингах Путина в России. В марте и апреле текущего года об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Однако в начале ноября уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,9 п. п. Большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. С таким ответом выступили 78,5% из них, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов», — сообщили во ВЦИОМ. По результатам опроса, одобрительно к деятельности российского президента относятся 75,8% россиян. Ранее сообщалось о рейтингах Путина в России. В марте и апреле текущего года об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Однако в начале ноября уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,9 п. п. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям