ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян

Большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. С таким ответом выступили 78,5% из них, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов», — сообщили во ВЦИОМ. По результатам опроса, одобрительно к деятельности российского президента относятся 75,8% россиян.
Ранее сообщалось о рейтингах Путина в России. В марте и апреле текущего года об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Однако в начале ноября уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,9 п. п.
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