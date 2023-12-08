ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% россиян

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Уровень доверия к Владимиру Путину составил 75,5% Фото:

Большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. С таким ответом выступили 78,5% из них, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов», — сообщили во ВЦИОМ. По результатам опроса, одобрительно к деятельности российского президента относятся 75,8% россиян.

Ранее сообщалось о рейтингах Путина в России. В марте и апреле текущего года об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Однако в начале ноября уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,9 п. п.

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Большинство россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину. С таким ответом выступили 78,5% из них, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов», — сообщили во ВЦИОМ. По результатам опроса, одобрительно к деятельности российского президента относятся 75,8% россиян. Ранее сообщалось о рейтингах Путина в России. В марте и апреле текущего года об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Однако в начале ноября уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,9 п. п.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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