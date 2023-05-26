ВЦИОМ: одобрять деятельность Путина стало больше россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос на 0,1% Фото:

Рейтинг президента России Владимира Путина вырос с 15 по 21 мая на 0,1%. По данным ВЦИОМ, положительно отзываются о деятельности президента 76,5% россиян.

«Показатель одобрения деятельности Президента с 15 по 21 мая 2023 года составил 76,5% (+0,1 п. п. за неделю)», — передает ВЦИОМ. Отмечается, что на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0% респондентов. Показатель по этому критерию снизился на 0,1%. Партию «Единая Россия» поддерживает 37,9% от числа опрошенных. Данный показатель снизился на 1,4 за неделю.

Уровень доверия президенту России достиг 80% 19 мая. Спустя три дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему рейтинги лидера России Владимира Путина не изменились за несколько лет. Песков связал это с высокой консолидацией общества вокруг президента.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейтинг президента России Владимира Путина вырос с 15 по 21 мая на 0,1%. По данным ВЦИОМ, положительно отзываются о деятельности президента 76,5% россиян. «Показатель одобрения деятельности Президента с 15 по 21 мая 2023 года составил 76,5% (+0,1 п. п. за неделю)», — передает ВЦИОМ. Отмечается, что на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0% респондентов. Показатель по этому критерию снизился на 0,1%. Партию «Единая Россия» поддерживает 37,9% от числа опрошенных. Данный показатель снизился на 1,4 за неделю. Уровень доверия президенту России достиг 80% 19 мая. Спустя три дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему рейтинги лидера России Владимира Путина не изменились за несколько лет. Песков связал это с высокой консолидацией общества вокруг президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...