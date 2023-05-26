ВЦИОМ: одобрять деятельность Путина стало больше россиян

26 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Рейтинг одобрения деятельности Путина вырос на 0,1% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейтинг президента России Владимира Путина вырос с 15 по 21 мая на 0,1%. По данным ВЦИОМ, положительно отзываются о деятельности президента 76,5% россиян. «Показатель одобрения деятельности Президента с 15 по 21 мая 2023 года составил 76,5% (+0,1 п. п. за неделю)», — передает ВЦИОМ . Отмечается, что на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0% респондентов. Показатель по этому критерию снизился на 0,1%. Партию «Единая Россия» поддерживает 37,9% от числа опрошенных. Данный показатель снизился на 1,4 за неделю. Уровень доверия президенту России достиг 80% 19 мая. Спустя три дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему рейтинги лидера России Владимира Путина не изменились за несколько лет. Песков связал это с высокой консолидацией общества вокруг президента.

Рейтинг президента России Владимира Путина вырос с 15 по 21 мая на 0,1%. По данным ВЦИОМ, положительно отзываются о деятельности президента 76,5% россиян. «Показатель одобрения деятельности Президента с 15 по 21 мая 2023 года составил 76,5% (+0,1 п. п. за неделю)», — передает ВЦИОМ. Отмечается, что на вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,0% респондентов. Показатель по этому критерию снизился на 0,1%. Партию «Единая Россия» поддерживает 37,9% от числа опрошенных. Данный показатель снизился на 1,4 за неделю. Уровень доверия президенту России достиг 80% 19 мая. Спустя три дня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему рейтинги лидера России Владимира Путина не изменились за несколько лет. Песков связал это с высокой консолидацией общества вокруг президента.