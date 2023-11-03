ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину снизился

ВЦИОМ: 78% россиян доверяют Путину
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Рейтинг одобрения Путина составил 77,7% Фото:

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 0,9 п. п. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса среди 1,6 тысячи граждан с 23 по 29 ноября.

На вопрос о доверии Путину 77,7% респондентов ответили положительно, сообщает ВЦИОМ. Уровень лояльности снизился на 0,9 п. п. Также на 0,2 п. п. снизился уровень одобрения деятельности главы государства — до 74,6%.

Также россиян спросили об отношении к правительству страны. Результаты опроса показывают, что 48,8% опрошенных граждан одобряют работу кабмина, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3%. Показатели снизились на 1 п. п. и 0,2 п. п. соответственно.

В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Общественная палата подготовила доклад, в котором говорится о том, что армия России и Русская православная церковь стали самыми влиятельными и одобряемыми общественными институтами в стране.

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Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 0,9 п. п. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса среди 1,6 тысячи граждан с 23 по 29 ноября. На вопрос о доверии Путину 77,7% респондентов ответили положительно, сообщает ВЦИОМ. Уровень лояльности снизился на 0,9 п. п. Также на 0,2 п. п. снизился уровень одобрения деятельности главы государства — до 74,6%. Также россиян спросили об отношении к правительству страны. Результаты опроса показывают, что 48,8% опрошенных граждан одобряют работу кабмина, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3%. Показатели снизились на 1 п. п. и 0,2 п. п. соответственно. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Общественная палата подготовила доклад, в котором говорится о том, что армия России и Русская православная церковь стали самыми влиятельными и одобряемыми общественными институтами в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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