ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину снизился ВЦИОМ: 78% россиян доверяют Путину 03 ноября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 + Рейтинг одобрения Путина составил 77,7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 0,9 п. п. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса среди 1,6 тысячи граждан с 23 по 29 ноября. На вопрос о доверии Путину 77,7% респондентов ответили положительно, сообщает ВЦИОМ. Уровень лояльности снизился на 0,9 п. п. Также на 0,2 п. п. снизился уровень одобрения деятельности главы государства — до 74,6%. Также россиян спросили об отношении к правительству страны. Результаты опроса показывают, что 48,8% опрошенных граждан одобряют работу кабмина, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3%. Показатели снизились на 1 п. п. и 0,2 п. п. соответственно. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Общественная палата подготовила доклад, в котором говорится о том, что армия России и Русская православная церковь стали самыми влиятельными и одобряемыми общественными институтами в стране. Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину снизился на 0,9 п. п. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса среди 1,6 тысячи граждан с 23 по 29 ноября. На вопрос о доверии Путину 77,7% респондентов ответили положительно, сообщает ВЦИОМ. Уровень лояльности снизился на 0,9 п. п. Также на 0,2 п. п. снизился уровень одобрения деятельности главы государства — до 74,6%. Также россиян спросили об отношении к правительству страны. Результаты опроса показывают, что 48,8% опрошенных граждан одобряют работу кабмина, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 52,3%. Показатели снизились на 1 п. п. и 0,2 п. п. соответственно. В мае результаты аналогичного опроса ВЦИОМ показывали рост рейтинга Путина. Общественная палата подготовила доклад, в котором говорится о том, что армия России и Русская православная церковь стали самыми влиятельными и одобряемыми общественными институтами в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям