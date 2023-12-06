Челябинских водителей просят не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

В Челябинской области с 7 по 11 декабря водителям рекомендуют не выезжать на трассы без крайней необходимости. О возникновении опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Объявлено предупреждение о возникновении опасных явлений в виде аномальных холодов. С 7 по 11 декабря рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
Синоптики прогнозируют в регионе морозы до минус 40 градусов. Областной центр накроют холода до минус 35 из-за чего все службы переведены в режим повышенной готовности. Аномальные холода повлияли и на рассеивание примесей в атмосфере. Режим НМУ введен в шести городах региона до вечера 8 декабря.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.