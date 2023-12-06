Челябинских водителей просят не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Водителей просят воздержаться от поездок из-за 40-градусных морозов Фото:

В Челябинской области с 7 по 11 декабря водителям рекомендуют не выезжать на трассы без крайней необходимости. О возникновении опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Объявлено предупреждение о возникновении опасных явлений в виде аномальных холодов. С 7 по 11 декабря рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Синоптики прогнозируют в регионе морозы до минус 40 градусов. Областной центр накроют холода до минус 35 из-за чего все службы переведены в режим повышенной готовности. Аномальные холода повлияли и на рассеивание примесей в атмосфере. Режим НМУ введен в шести городах региона до вечера 8 декабря.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с 7 по 11 декабря водителям рекомендуют не выезжать на трассы без крайней необходимости. О возникновении опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Объявлено предупреждение о возникновении опасных явлений в виде аномальных холодов. С 7 по 11 декабря рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Синоптики прогнозируют в регионе морозы до минус 40 градусов. Областной центр накроют холода до минус 35 из-за чего все службы переведены в режим повышенной готовности. Аномальные холода повлияли и на рассеивание примесей в атмосфере. Режим НМУ введен в шести городах региона до вечера 8 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...