Челябинских водителей просят не выезжать на трассы из-за аномальных морозов

06 декабря 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Водителей просят воздержаться от поездок из-за 40-градусных морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с 7 по 11 декабря водителям рекомендуют не выезжать на трассы без крайней необходимости. О возникновении опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Объявлено предупреждение о возникновении опасных явлений в виде аномальных холодов. С 7 по 11 декабря рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Синоптики прогнозируют в регионе морозы до минус 40 градусов. Областной центр накроют холода до минус 35 из-за чего все службы переведены в режим повышенной готовности. Аномальные холода повлияли и на рассеивание примесей в атмосфере. Режим НМУ введен в шести городах региона до вечера 8 декабря.

В Челябинской области с 7 по 11 декабря водителям рекомендуют не выезжать на трассы без крайней необходимости. О возникновении опасности на дорогах URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Объявлено предупреждение о возникновении опасных явлений в виде аномальных холодов. С 7 по 11 декабря рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Синоптики прогнозируют в регионе морозы до минус 40 градусов. Областной центр накроют холода до минус 35 из-за чего все службы переведены в режим повышенной готовности. Аномальные холода повлияли и на рассеивание примесей в атмосфере. Режим НМУ введен в шести городах региона до вечера 8 декабря.