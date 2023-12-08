В курганской поликлинике появился комплекс с искусственным интеллектом. Фото

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В Курганской поликлинике №1 купили «Цифровой ФАП» с ИИ (фото из архива) Фото:

Поликлиника №1 города Кургана приобрела аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП». Он позволяет провести пациенту диагностику заболеваний на дому с использованием искусственного интеллекта, сообщает департамент здравоохранения Курганской области.

«„Цифровой ФАП“ — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта. Медицинские приборы интегрированы с рабочим местом врача, данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента», — говорится в сообщении депздрава.

По словам главврача поликлиники №1 Владимира Безлера, комплекс позволить предоставлять медпомощь маломобильным гражданам на дому. «С помощью данного комплекса можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Искусственный интеллект повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований в режиме реального времени», — отметил главврач.

По видеоконференцсвязи медработник сможет получить консультацию узких специалистов. Также возможно отправить медицинские данные приборов для постановки диагноза в больницу. Комплекс приобретен за 600 тысяч рублей.

Губернатор Вадим Шумков особое внимание уделяет ремонтам и оснащению медицинских учреждений Курганской области. Ранее глава региона сообщал, что порядка 153 млн рублей будет выделено на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн.

Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» появился в Курганской поликлинике №1
Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» появился в Курганской поликлинике №1
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Поликлиника №1 города Кургана приобрела аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП». Он позволяет провести пациенту диагностику заболеваний на дому с использованием искусственного интеллекта, сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «„Цифровой ФАП“ — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта. Медицинские приборы интегрированы с рабочим местом врача, данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента», — говорится в сообщении депздрава. По словам главврача поликлиники №1 Владимира Безлера, комплекс позволить предоставлять медпомощь маломобильным гражданам на дому. «С помощью данного комплекса можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Искусственный интеллект повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований в режиме реального времени», — отметил главврач. По видеоконференцсвязи медработник сможет получить консультацию узких специалистов. Также возможно отправить медицинские данные приборов для постановки диагноза в больницу. Комплекс приобретен за 600 тысяч рублей. Губернатор Вадим Шумков особое внимание уделяет ремонтам и оснащению медицинских учреждений Курганской области. Ранее глава региона сообщал, что порядка 153 млн рублей будет выделено на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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