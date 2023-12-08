В курганской поликлинике появился комплекс с искусственным интеллектом. Фото

08 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

В Курганской поликлинике №1 купили «Цифровой ФАП» с ИИ (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Поликлиника №1 города Кургана приобрела аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП». Он позволяет провести пациенту диагностику заболеваний на дому с использованием искусственного интеллекта, сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «„Цифровой ФАП“ — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта. Медицинские приборы интегрированы с рабочим местом врача, данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента», — говорится в сообщении депздрава. По словам главврача поликлиники №1 Владимира Безлера, комплекс позволить предоставлять медпомощь маломобильным гражданам на дому. «С помощью данного комплекса можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Искусственный интеллект повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований в режиме реального времени», — отметил главврач. По видеоконференцсвязи медработник сможет получить консультацию узких специалистов. Также возможно отправить медицинские данные приборов для постановки диагноза в больницу. Комплекс приобретен за 600 тысяч рублей. Губернатор Вадим Шумков особое внимание уделяет ремонтам и оснащению медицинских учреждений Курганской области. Ранее глава региона сообщал, что порядка 153 млн рублей будет выделено на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн. Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» появился в Курганской поликлинике №1 фото: департамент здравоохранения Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поликлиника №1 города Кургана приобрела аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП». Он позволяет провести пациенту диагностику заболеваний на дому с использованием искусственного интеллекта, сообщает департамент здравоохранения Курганской области. «„Цифровой ФАП“ — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и сервисам искусственного интеллекта. Медицинские приборы интегрированы с рабочим местом врача, данные с приборов автоматически заносятся в электронную карту пациента», — говорится в сообщении депздрава. По словам главврача поликлиники №1 Владимира Безлера, комплекс позволить предоставлять медпомощь маломобильным гражданам на дому. «С помощью данного комплекса можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Искусственный интеллект повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований в режиме реального времени», — отметил главврач. По видеоконференцсвязи медработник сможет получить консультацию узких специалистов. Также возможно отправить медицинские данные приборов для постановки диагноза в больницу. Комплекс приобретен за 600 тысяч рублей. Губернатор Вадим Шумков особое внимание уделяет ремонтам и оснащению медицинских учреждений Курганской области. Ранее глава региона сообщал, что порядка 153 млн рублей будет выделено на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн.