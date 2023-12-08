Евросоюз не смог поставить Украине обещанное количество снарядов

08 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Евросоюз отстает от плана поставок боеприпасов для Киева Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину от Евросоюза поступило только 30-35% боеприпасов из обещанного одного миллиона. Это связано с проблемами в индустрии производства Европы. Об этом сообщает высокопоставленный представитель ЕС. «Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — передает ТАСС информацию от представителя Евросоюза. Об этом он заявил 11 декабря Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран сообщества. Представитель ЕС признал, что у них есть проблемы с соблюдением плана по поставкам оружия. Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику в ООН. Она была связана с тем, что страны недостаточно быстро поставляют оружие на Украину. Позже немецкий таблоид Bild заявил, что Украина впала в отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Темпы поставок боеприпасов становятся все ниже.

На Украину от Евросоюза поступило только 30-35% боеприпасов из обещанного одного миллиона. Это связано с проблемами в индустрии производства Европы. Об этом сообщает высокопоставленный представитель ЕС. «Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — передает ТАСС информацию от представителя Евросоюза. Об этом он заявил 11 декабря Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран сообщества. Представитель ЕС признал, что у них есть проблемы с соблюдением плана по поставкам оружия. Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику в ООН. Она была связана с тем, что страны недостаточно быстро поставляют оружие на Украину. Позже немецкий таблоид Bild заявил, что Украина впала в отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Темпы поставок боеприпасов становятся все ниже.