Евросоюз не смог поставить Украине обещанное количество снарядов

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Евросоюз отстает от плана поставок боеприпасов для Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украину от Евросоюза поступило только 30-35% боеприпасов из обещанного одного миллиона. Это связано с проблемами в индустрии производства Европы. Об этом сообщает высокопоставленный представитель ЕС.

«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — передает ТАСС информацию от представителя Евросоюза. Об этом он заявил 11 декабря Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран сообщества. Представитель ЕС признал, что у них есть проблемы с соблюдением плана по поставкам оружия.

Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику в ООН. Она была связана с тем, что страны недостаточно быстро поставляют оружие на Украину. Позже немецкий таблоид Bild заявил, что Украина впала в отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Темпы поставок боеприпасов становятся все ниже.

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На Украину от Евросоюза поступило только 30-35% боеприпасов из обещанного одного миллиона. Это связано с проблемами в индустрии производства Европы. Об этом сообщает высокопоставленный представитель ЕС. «Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — передает ТАСС информацию от представителя Евросоюза. Об этом он заявил 11 декабря Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран сообщества. Представитель ЕС признал, что у них есть проблемы с соблюдением плана по поставкам оружия. Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику в ООН. Она была связана с тем, что страны недостаточно быстро поставляют оружие на Украину. Позже немецкий таблоид Bild заявил, что Украина впала в отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Темпы поставок боеприпасов становятся все ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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