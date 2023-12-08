На Украину от Евросоюза поступило только 30-35% боеприпасов из обещанного одного миллиона. Это связано с проблемами в индустрии производства Европы. Об этом сообщает высокопоставленный представитель ЕС.
«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено 30-35% только. У нас проблемы с индустрией нашей, но мы работаем усердно над этим», — передает ТАСС информацию от представителя Евросоюза. Об этом он заявил 11 декабря Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран сообщества. Представитель ЕС признал, что у них есть проблемы с соблюдением плана по поставкам оружия.
Ранее Bloomberg сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику в ООН. Она была связана с тем, что страны недостаточно быстро поставляют оружие на Украину. Позже немецкий таблоид Bild заявил, что Украина впала в отчаяние из-за сотрудничества с Западом. Темпы поставок боеприпасов становятся все ниже.
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