Bloomberg: Зеленский устроил истерику в ООН

Владимир Зеленский недоволен медлительностью своих партнеров Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в частном разговоре с представителем страны, которая остается сторонником Киева, был эмоционален. Украиский лидер критиковал также и другие государства, которые задерживают поставки оружия, пишет Bloomberg.

«Во время спора Зеленского и одного из его крупнейших его союзников украинский президент порой был очень эмоционален <…> Он яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», — передает Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что этот разговор был непубличный, однако это может говорить о нарастающем напряжении за кулисами.

С 19 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН. От России на заседании присутствует глава МИД страны Сергей Лавров. По информации «Царьграда», Зеленский и Лавров устроили «словесную дуэль», во время которой украинский президент отказывался смотреть Лаврову в глаза.

Генеральная ассамблея ООН запомнилась и тем, как ее подали украинские телеканалы. Во время одного из эфиров было показано выступление Зеленского, которое слушает сам президент Украины. Ошибка произошла из-за того, что монтажер вставил отрывки в новостной выпуск из разных времен. Тем самым он хотел показать полный зал, как это было ранее, передает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что время, когда Зеленский был желанным гостем на Западе, закончилось. По ее словам, США должны объяснить своему народу, что президент Украины — не герой времени.