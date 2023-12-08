Полпред Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы-2024

08 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поддержал участие Владимира Путина в выборах-2024 Фото: Илья Московец © URA.RU Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году дает стимул для большей консолидации общества. Об этом URA.RU заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, поддержав решение президента. «Необходимо ответить на те вызовы, которые стоят перед нами. Поэтому решение Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах глав государства в 2024-м дает стимул для еще большей консолидации общества», — пояснил Якушев. И добавил, что вместе с Путиным Россия станет еще более сильной и сплоченной. Также Якушев заявил, что уральские регионы всегда поддерживали Путина на выборах. «Они остаются верными курсу главы государства. Мы готовы к решению задач, которые ставит президент. Именно с ним мы связываем прорывные проекты развития, и вместе приближаем победу [в спецоперации на Украине]», — резюмировал полпред. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Днем 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Путин объявил о своем выдвижении на выборы.

Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году дает стимул для большей консолидации общества. Об этом URA.RU заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, поддержав решение президента. «Необходимо ответить на те вызовы, которые стоят перед нами. Поэтому решение Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах глав государства в 2024-м дает стимул для еще большей консолидации общества», — пояснил Якушев. И добавил, что вместе с Путиным Россия станет еще более сильной и сплоченной. Также Якушев заявил, что уральские регионы всегда поддерживали Путина на выборах. «Они остаются верными курсу главы государства. Мы готовы к решению задач, которые ставит президент. Именно с ним мы связываем прорывные проекты развития, и вместе приближаем победу [в спецоперации на Украине]», — резюмировал полпред. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Днем 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Путин объявил о своем выдвижении на выборы.