Полпред Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы-2024

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поддержал участие Владимира Путина в выборах-2024 Фото:

Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году дает стимул для большей консолидации общества. Об этом URA.RU заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, поддержав решение президента.

«Необходимо ответить на те вызовы, которые стоят перед нами. Поэтому решение Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах глав государства в 2024-м дает стимул для еще большей консолидации общества», — пояснил Якушев. И добавил, что вместе с Путиным Россия станет еще более сильной и сплоченной.

Также Якушев заявил, что уральские регионы всегда поддерживали Путина на выборах. «Они остаются верными курсу главы государства. Мы готовы к решению задач, которые ставит президент. Именно с ним мы связываем прорывные проекты развития, и вместе приближаем победу [в спецоперации на Украине]», — резюмировал полпред.

Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Днем 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Путин объявил о своем выдвижении на выборы.

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Решение российского лидера Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2024 году дает стимул для большей консолидации общества. Об этом URA.RU заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, поддержав решение президента. «Необходимо ответить на те вызовы, которые стоят перед нами. Поэтому решение Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах глав государства в 2024-м дает стимул для еще большей консолидации общества», — пояснил Якушев. И добавил, что вместе с Путиным Россия станет еще более сильной и сплоченной. Также Якушев заявил, что уральские регионы всегда поддерживали Путина на выборах. «Они остаются верными курсу главы государства. Мы готовы к решению задач, которые ставит президент. Именно с ним мы связываем прорывные проекты развития, и вместе приближаем победу [в спецоперации на Украине]», — резюмировал полпред. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Днем 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле Путин объявил о своем выдвижении на выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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