В офисе Гутерреша намекнули на внесудебные казни в связи с убийством Кивы

Внесудебные казни без разбирательства являются серьезными нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.
«Насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак РИА Новости.
Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье 6 декабря. Ответственность за убийство мужчины взяла на себя Служба безопасности Украины. Советник первого ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной Рады — попытка запугать украинцев, планирующих переезд в Россию. Подобнее о том, чем известен Илья Кива в материале URA.RU.
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