В офисе Гутерреша намекнули на внесудебные казни в связи с убийством Кивы

Фархан Хак: внесудебные казни являются серьезными нарушениями прав человека

09 декабря 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Фархан Хак отметил неправильность внесудебных казней, в связи с убийством Ильи Кивы Фото: Официальный сайт президента Украины Внесудебные казни без разбирательства являются серьезными нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. «Насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак РИА Новости. Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье 6 декабря. Ответственность за убийство мужчины взяла на себя Служба безопасности Украины. Советник первого ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной Рады — попытка запугать украинцев, планирующих переезд в Россию. Подобнее о том, чем известен Илья Кива в материале URA.RU.

Внесудебные казни без разбирательства являются серьезными нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. «Насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак РИА Новости. Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье 6 декабря. Ответственность за убийство мужчины взяла на себя Служба безопасности Украины. Советник первого ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной Рады — попытка запугать украинцев, планирующих переезд в Россию. Подобнее о том, чем известен Илья Кива в материале URA.RU.