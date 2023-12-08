08 декабря 2023

В офисе Гутерреша намекнули на внесудебные казни в связи с убийством Кивы

Фархан Хак: внесудебные казни являются серьезными нарушениями прав человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, оон
Фархан Хак отметил неправильность внесудебных казней, в связи с убийством Ильи Кивы Фото:

Внесудебные казни без разбирательства являются серьезными нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

«Насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак РИА Новости.

Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье 6 декабря. Ответственность за убийство мужчины взяла на себя Служба безопасности Украины. Советник первого ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной Рады — попытка запугать украинцев, планирующих переезд в Россию. Подобнее о том, чем известен Илья Кива в материале URA.RU.

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Внесудебные казни без разбирательства являются серьезными нарушениями прав человека. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. «Насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак РИА Новости. Тело Ильи Кивы нашли в Подмосковье 6 декабря. Ответственность за убийство мужчины взяла на себя Служба безопасности Украины. Советник первого ДНР Александра Захарченко Александр Казаков заявил, что убийство бывшего депутата Верховной Рады — попытка запугать украинцев, планирующих переезд в Россию. Подобнее о том, чем известен Илья Кива в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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